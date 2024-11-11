Halil Umut Meler'e saldırı davasında Faruk Koca'ya hapis cezası

Ankaragücü Kulübü eski başkanı Faruk Koca' nın da bulunduğu hakeme saldırıya ilişkin dört sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

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