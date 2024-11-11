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Anestezi doktorunun sır ölümü

Elazığ'da yaklaşık 2 yıl önce kız arkadaşını 2 saat boyunca darp edip 5 yerinden bıçaklayan doktor, evinde ölü bulundu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 11 Kasım 2024 15:58, Son Güncelleme : 11 Kasım 2024 16:09
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Anestezi doktorunun sır ölümü

Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde görevli anestezi doktoru S. B. (36) Üniversite Mahallesi'nde ikametinden sabah sabah işe gelmedi. Bunun üzerine şüphelenen arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İçeri giren ekipler, B.'un cansız bedeni ile karşılaştı. Yapılan incelemenin ardından B.'un cansız bedeni Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Bulut'un ölüm sebebinin otopsi sonrası belli olacağı öğrenildi.

24 Temmuz 2022 günü merkeze bağlı Yeni Mahalle'de yaşanan olay ise şöyle gelişmişti: "Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde görevli anestezi doktoru S.B. ve sevgilisi D.T. (26) akşam yemeğinde bir araya geldi. Tali, yemekten sonra cüzdan ve kimliğini almak için S.B.'un evine geçti. T., burada adeta dehşeti yaşadı. Yemekte çıkan kıskançlık tartışması evde şiddete dönüştü. S.B., T.'ye yumruk attı ve bıçağı sırtına sapladı. 2 saat boyunca şiddet gören ve 5 yerinden bıçaklanan T., bir fırsatını bularak evden çıktı ve komşulara sığındı. Ardından haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis tarafından gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.B. nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mahkeme karşısına çıkan B. 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmıştı".

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