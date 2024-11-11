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Pes dedirten olay: Hortum çekip camiyi su altında bıraktılar

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde caminin kapısını kıran kişi ya da kişiler, içeriye hortum çekip musluğu açtı. Sabah namazına giden cemaat camiyi su bastığını görünce şok yaşadı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 11 Kasım 2024 14:06, Son Güncelleme : 11 Kasım 2024 14:25
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Pes dedirten olay: Hortum çekip camiyi su altında bıraktılar

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Mezra Mahallesi'nde yaşandı. Sabah namazını kılmak için camiye giden vatandaşlar, kapının kırık olduğunu fark etti. İçeri giren cemaat, gördükleri manzara karşısında gözlerine inanamadı.

Hortum çekip musluğu açmışlar

İçlerinin göl haline geldiğini fark eden cemaat, dışardan içeriye hortum çekildiğini ve musluğun açılarak caminin su altında bırakıldığını gördü.

Manzara karşısında şok olan cemaat, kasıtlı olarak caminin su altında bırakıldığını belirterek tepki gösterdi. Olay yerine giden güvenlik güçleri, camiyi su altında bırakan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Camideki halıları toplayan cemaat, namazlarını geçici olarak başka yerde kılmaya başladı.

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