Lastik değiştiren 4 kişinin öldüğü kazada sürücü tutuklandı

Aydıncık-Silifke kara yolunun Akdere mevkisinde 9 Kasım'da meydana gelen kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaza sonrası gözaltına alınan otomobil sürücüsü Muhammet Furkan D, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan sürücü, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçlamasıyla tutuklandı.

Öte yandan, kazada ağır yaralanan Tolga Köksal ve Gurbet Görür'ün tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Silifke ilçesinde 9 Kasım'da Muhammet Furkan D. idaresindeki 54 ZZ 409 plakalı otomobilin Aydıncık-Silifke kara yolunun Akdere mevkisinde lastiği patlayan 33 ATU 534 plakalı otomobilin sürücüsüne yardım etmeye çalışan kişiler ile park halindeki araçlara çarpması sonucu Orhan Biçer ve Serdal Görür hayatını kaybetmiş, 4 kişi ağır yaralanmıştı. Yaralılardan Erdal Koçak ve Rüştü Görür, dün tedavi gördükleri hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.