Yaralıları almaya giden ambulans devrildi: 3'ü sağlık personeli 11 kişi yaralandı
Bitlis'in Hizan ilçesinde 2 aracın çarpışması ve yaralıları almaya giden ambulansın devrilmesi sonucu 3'ü sağlık personeli 11 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Kasım 2024 15:16, Son Güncelleme : 11 Kasım 2024 15:19
Yolalan beldesi kara yolu Panor Dağı mevkisinde sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 25 AU 932 plakalı otomobil ile 13 AC 566 plakalı pikap çarpıştı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kaza yerine giderken kontrolden çıkan 13 AT 804 plakalı ambulans, Yolalan beldesi yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada otomobil ve pikaptaki 2'si çocuk 8 kişi ile ambulansta bulunan 3 sağlık personeli yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Hizan ve Tatvan'daki hastanelere kaldırıldı.