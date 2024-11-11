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Mansur Yavaş'tan '69 milyon liralık konser' iddialarına yanıt

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "69 milyon liralık konser" iddialarına yönelik açıklama yaparak, kusurlu bir harcama söz konusuysa sorumluların hesap vereceğini belirtti. Yavaş ayroca tartışmanın istenmeyen şekilde geliştiğini belirterek Ankaralılardan özür diledi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 11 Kasım 2024 15:40, Son Güncelleme : 11 Kasım 2024 16:51
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Mansur Yavaş'tan '69 milyon liralık konser' iddialarına yanıt

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, günlerdir tartışma konusu olan "Ebru Gündeş konseri için 69 milyon lira ödendiği" iddiasına dair basın toplantısı düzenledi.

Yavaş'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Dört gün önce belediye meclisimizde yaşanan tartışmadan dolayı tüm ülkeden ve Ankaralılardan özür diliyorum. Olmaması gereken bir tartışmaydı çünkü 31 Mart'tan sonra, iktidar-muhalefet ayrımı yapmadan hep birlikte Ankara'ya hizmet edeceğimize söz vermiştik. Verilen soru önergesi, yanıtlar veya belki de yanlış anlaşılmalar gibi nedenlerle istenmeyen bir tartışma yaşandı. Bu olmamalıydı. Belediye başkanı olarak, meclisteki grup başkanvekilleri ve il başkanlarının bir araya gelmesiyle bundan sonra sadece Ankaralılara hizmete odaklanarak çalışmaya devam edeceğiz. Malum, birtakım iddialar ortaya atıldı. Bu iddiaların atılış biçimi de çok dikkat çekici.

"İLAN EDİLDİĞİ, ALGI YAPILDIĞI GİBİ SANATÇILARA ÖDENEN PARA YOK"

İlan edildiği gibi, algı yapıldığı gibi sanatçılara ödenen para yok arkadaşlar. Sanatçıların kaşe bedeli adı altında ücretleri bellidir. Yani, ben bir sanatçının bedelini bilmiyorum diye kimse diyemez. Dolayısıyla tam bir algı operasyonunun içindeyiz. Bir konser için şu kadar para verdi diye maalesef bir algı operasyonuna maruz kalmış bulunuyoruz.

"YARGISIZ İNFAZ YAPAMAM"

Belli amaçlarla, belediye içerisinden bazı kişiler doğru olmayan bilgileri sızdırdı. Değerli hemşehrilerim, malum bir takım iddialar ortaya atıldı. Ortaya atılış biçimleri de çok ilginç. Doğru olmayan bilgileri sızdırdılar. Belki bizden bilgi alabilecekken 'Ankara Belediyesi 69 milyon ödedi' diye servis etmeye başladılar. Bu haberi duyar duymaz, incelemeye başladık. İncelemeden bir sonuca varmak mümkün değil. Hukukçu olarak yargısız infaz yapamam.

"HATA YAPAN HATASININ SONUCUNA KATLANACAKTIR"

Kusuru olan varsa asla arkasında durmayız. Hata yapan hatasının sonucuna katlanacaktır. Uçak biletlerimi dahi resmi göreve bile gitsem kendim karşılarım. Bu benimle birlikte çalışanlarıma da geçsin diye. Çok sayıda reklam yapmamam yönünde eleştiriler aldım."

EBRU GÜNDEŞ VE EKİBİNE ÖDENEN ÜCRET

Mansur Yavaş'ın konuşması sırasında ekrana yansıtılan konser harcaması görselinde, toplamda konserler için 44 milyon 937 bin 353 TL harcama yapıldığı, bunun 31 milyon 680 bin TL'sinin 2 ana konser için ses, sahne, ışık, LED ekran, ana sahne imalatı ve dekora harcandığı belirtildi.

Ebru Gündeş ve ekibine ödenen para dahil konser ve diğer hizmet bedeli ise 13 milyon 257 bin 353 TL olarak açıklandı.

Ebru Gündeş'in kendisi ve ekibine ise 4 milyon 750 bin TL ödendiği iddia edildi. Açıklamada, bu bilgisinin sanatçının izni dahilinde paylaşıldığı da belirtildi.

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