Direğe çarpan otomobil ikiye bölündü
Antalya'da direğe çarpan bir otomobil ikiye bölündü. Kazayı yaralı olarak atlatan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 11 Kasım 2024 17:36, Son Güncelleme : 11 Kasım 2024 17:38
Kaza, saat 14.00 sıralarında Döşemealtı ilçesi Yeniköy Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, M.T. idaresindeki otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.
Kazada ikiye bölünen otomobilin çarptığı aydınlatma direği aracın üzerine düşerken, sürücü yaralandı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.