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İklim değişikliği felaketi: 2023'te 26 Milyon kişi yerinden oldu

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Genel Direktörü Amy Pope, "İklim göçü yalnızca geleceğin bir endişesi değil, küresel çapta milyonlarca kişi için şu anki gerçeklik. Sadece geçen yıl, felaketler 26 milyondan fazla, ülke içinde yerinden edilmeye neden oldu." ifadelerini kullandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Kasım 2024 18:04, Son Güncelleme : 11 Kasım 2024 18:05
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İklim değişikliği felaketi: 2023'te 26 Milyon kişi yerinden oldu

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Genel Direktörü Amy Pope, "İklim göçü yalnızca geleceğin bir endişesi değil, küresel çapta milyonlarca kişi için şu anki gerçeklik. Sadece geçen yıl, felaketler 26 milyondan fazla, ülke içinde yerinden edilmeye neden oldu." ifadelerini kullandı.

Pope, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de başlayan BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) 29. Taraflar Konferansı'na (COP29) ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Dünya liderlerinin COP29 kapsamında bir araya geldiğini kaydeden Pope, iklim değişikliğinin etkisinden en çok etkilenen topluluklar için daha somut ve sürdürülebilir çözümler çağrısında bulundu.

Pope, iklim değişikliğinin etkilerinden kurtularak geçim kaynaklarını koruyabilmek için evlerinde kalmak isteyen insanların iklim değişikliğine uyum ve buna karşı dayanıklılık önlemlerine ihtiyaçları olduğunu bildirdi.

"İnsanların ve toplumların iklim değişikliğinin etkilerine karşı daha dayanıklı hale gelmelerine yardımcı olmak için daha iyi yollar bulmalıyız." ifadelerini kullanan Pope, özellikle savunmasız olan insanlara iklim değişikliğine uyum sağlama ve bu konuda başarılı olmaları için destek olunması gerektiğini vurguladı.

Pope, "İklim göçü, yalnızca geleceğin bir endişesi değil, küresel çapta milyonlarca kişi için şu anki gerçeklik. Sadece geçen yıl, felaketler 26 milyondan fazla, ülke içinde yerinden edilmeye neden oldu." değerlendirmesinde bulundu.

İklim değişikliğinin dünya genelinde insanların nasıl hareket edeceğini etkilediğini ve geçim kaynaklarını değiştirdiğini belirten Pope, iklim değişikliğinin aşırı etkisiyle başa çıkamayan toplulukların daha güvenli bölgelere taşınmak zorunda kaldığını kaydetti.

İklim değişikliğiyle ilgili göçün bu konudaki çözümlere entegre edilmesi gerektiğini ve planların göçmenlerle istişareyi içermesi gerektiğini de vurgulayan Pope, "Onların yenilikçi fikirleri ve çeşitli bakış açıları, herkes için adil ve kapsayıcı olan sürdürülebilir bir ekonominin inşasına katkıda bulunuyor." ifadelerini kullandı.

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