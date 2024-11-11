Borsa günü yükselişle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1 değer kazanarak 9.276,78 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 91,95 puan artarken, toplam işlem hacmi 96 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 2,75, holding endeksi yüzde 1,59 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,93 ile iletişim, en çok kaybettiren yüzde 2,24 ile spor oldu.

Küresel piyasalarda, haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izlenirken, gözler bu hafta ABD'de enflasyon ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasına çevrildi.

Analistler, yarın yurt içinde ödemeler dengesi ve perakende satışlar, yurt dışında ise Japonya'da makine siparişleri, Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile İngiltere'de işsizlik oranının takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.350 ve 9.450 puanın direnç, 9.100 ve 8.900 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının eylül ayında 2 milyar 723 milyon dolar fazla verdiğini tahmin etti.

Ekonomistler, cari işlemler açığının 2024 yılında 11 milyar 871 milyon dolar olarak gerçekleşeceğini öngördü.