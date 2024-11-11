İbrahim Yılmaz, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında tutuklandı
Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında fenomen İbrahim Yılmaz tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Kasım 2024 20:35, Son Güncelleme : 11 Kasım 2024 20:36
Türkiye güne İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmayla başladı..
Soruşturma kapsamında aralarında ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, sunucu Mehmet Ali Erbil ve sosyal medya fenomenlerinin de bulunduğu 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Operasyonda aralarında Mehmet Ali Erbil ile Serdar Ortaç'ın da bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı.
Tutuklama talebiyle mahkeme sevk edilen Mehmet Ali Erbil ile Serdar Ortaç ev hapsi verilerek, adli kontrolle serbest bırakıldı.
Sosyal medya fenomeni İbrahim Yılmaz ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.