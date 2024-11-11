15 yaşındaki satranççı Ediz Gürel, dünya sıralamasında ilk 100'e girdi

Türkiye Satranç Federasyonunun açıklamasına göre Ediz, Karadağ'ın Petrovac kasabasında devam eden Avrupa Bireysel Satranç Şampiyonası'ndaki performansıyla 2640,7 ELO puanına ulaştı.

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