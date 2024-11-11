İzmir'de bir evde yangın: 5 kardeş hayatını kaybetti
İzmir'in Selçuk ilçesinde, evde çıkan yangında 5 kardeş hayatını kaybetti. Yangının elektrik sobasının devrilmesi nedeniyle çıktığı değerlendiriliyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Kasım 2024 22:15, Son Güncelleme : 11 Kasım 2024 22:16
İzmir'in Selçuk ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir evde yangın çıktığını gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu sırada, hurda toplamaktan döndüğü öğrenilen anne de eve geldi.
Çocuklar yangın sırasında evde yalnızdı
Dumandan etkilendiği belirlenen aynı odadaki 5 kardeşten 3'ü olay yerinde hayatını kaybetti. Ambulansla hastaneye kaldırılan 2 kardeş ise yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Çocukların yangın sırasında evde yalnız oldukları belirtildi.
Yangının elektrik sobasının devrilmesi nedeniyle çıktığı değerlendiriliyor.