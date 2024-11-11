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Bodrum'da 33 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 33 düzensiz göçmen yakalandı. Ekipler 3 göçmen kaçakçısı şüphelisini de gözaltına aldı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Kasım 2024 23:12, Son Güncelleme : 11 Kasım 2024 23:13
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Bodrum'da 33 düzensiz göçmen yakalandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 33 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçede görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-15) tarafından düzensiz göçmenlerin olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

Sahil güvenlik ekipleri, durdurdukları lastik botta aralarında çocukların da bulunduğu 26 düzensiz göçmeni yakaladı. Operasyonda bir göçmen kaçakçısı şüphelisi de gözaltına alındı.

İlçe açıklarında ekipler tarafından durdurulan fiber teknede ise 3'ü çocuk 7 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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