Hatay biber salçası coğrafi işaretle tescillendi

Antakya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Hatay biber salçasına coğrafi işaret alındığını duyurdu.

Açıklamada, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası olarak, 1'i Avrupa Birliği (AB) olmak üzere 16'ncı coğrafi işaretli ürünümüzü almış bulunuyoruz. Kültürel mutfak mirasımızın eşsiz lezzetlerinden biri olan Hatay biber salçasına Coğrafi İşaret Tescil Belgesi alarak bu değerimizi taçlandırdık. Yöresel ürünlerimizi markalaştırmaya ve bu toprakların zenginliklerini dünyaya tanıtmaya devam edeceğiz." denildi.