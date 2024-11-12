Bahis soruşturmasında Mehmet Ali Erbil'in ifadesine ulaşıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin sosyal medya fenomenleri ve ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilen şüpheli Mehmet Ali Erbil'in, savcılıkta ve hakimlikte verdiği ifadesi ortaya çıktı.

Şüpheli Erbil, savcılıktaki ifadesinde, soruşturma dosyasında yer alan video kaydındaki kişileri nereden tanıdığının sorulması üzerine, bu kişilerle ortak bir arkadaşı sayesinde tanıştıklarını anlattı.

Şüphelilerden Serdar Ortaç'la Malta'daki bir otel açılışına davet edildiğini aktaran Erbil, söz konusu kişilerin de burada çekim yapmaya çalıştıklarını aktardı.

Bu açılış sırasında otel sahibinin kendisine bir tişört giydirmeye çalıştığını, bu tişörtün de bahis reklamı içerdiğini sonradan öğrendiğini öne süren Erbil, bu duruma karşı çıktığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Misafir olmamızdan dolayı davet edenlerle de ters düştüm. O sitede yayınlarda da 'Kumar çok sakıncalıdır, ben hayatımda oynamadım.' şeklinde ifadelerim vardır. Bu yayın yarım saat kadar sürdü sonrasında durumu anlayarak avukatlar aracılığıyla basın açıklaması yaptık. Ünal isimli şahıs sonrasında beni arayarak kandırmaya çalıştı. YouTube'da bir programda var diyerek tekrar yayın davetinde bulundu, ancak ben durumu anlayarak kabul etmedim."

Bu kişinin 3 aydır kendisine birlikte yayın yapma teklifinde bulunduğunu, bunun içinde 20-25 bin avro teklif ettiğini ileri süren Erbil, bu kişiyle önceye dayalı tanışıklıkları olmadığını, tanışmalarına vesile olan ortak arkadaşıyla da olaydan sonra bir daha görüşmediklerini, videolarda yer alması karşılığında maddi gelir elde etmediğini savundu.

Videolardaki kişilerin üzerindeki tişörtlerdeki yazıların, yasa dışı bahis reklamı olduğunu anlamadığını öne süren Erbil, söz konusu videonun anı olarak çekildiğini, yayınlanması amacıyla çekildiğini bilmediğini, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini kaydetti.

- "Hiç bir maddi, manevi çıkarımız yoktur"

Erbil, sulh ceza hakimliğindeki ifadesinde ise kendisini bilmediği bir olayın içinde bulduğunu ifade ederek, "Benim haberim olmadan reklamımı yapıp videolarımı yayınlamışlardır. Bu konuda avukatlarım aracılığıyla hatırladığım kadarıyla Temmuz ayı gibi suç duyurusunda bulundum, kamuoyu açıklaması da yaptım." dedi.

Hiç yasa dışı bahis oynamadığını savunan Erbil, "Sadece bir değişiklik olsun diye Serdar Ortaç ile bir restoran açılışına gitmiştik. Hiçbir maddi, manevi çıkarımız yoktur. Banka hareketlerimde herhangi bir menfaate rastlanamaz. Böyle bir şeye ihtiyacım da yoktur. Sosyal medya hesaplarımda da 'Kumar oynamayın.' şeklinde altını çize çize söylemekteyim. Reklamını yapacak olsam böyle şirketlerin adını lanse edebilirdim ancak böyle bir işe girişmedim. Suçsuzum, serbest bırakılmamı talep ederim." ifadelerini kullandı.

Sulh ceza hakimliği kararında, yaşı ve sağlık sorunlarının bulunması, mevcut delillerin kaybolma ve karartılma şüphesinin olmaması gerekçeleriyle, Erbil'in tutuklanmasına yönelik talebin reddine karar verdi.

Hakimlik, Erbil hakkında "yurt dışına çıkış yasağı" ile "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.

- Ne olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada, sosyal medya fenomenleri ve bazı ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermişti.

Soruşturmada yaşa dışı bahis reklamlarında yer aldıkları iddia edilen şüpheliler arasında şarkıcı Serdar Ortaç, sunucu Mehmet Ali Erbil, eski futbolcu Batuhan Karadeniz, sosyal medya fenomenleri İbrahim Yılmaz, Muzaffer Zorbey Erkoçkar, Sefa Caner Sarıçam ile Rusya ve Türkiye vatandaşı Aleksander Mensikof'un da olduğu tespit edilmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, aralarında Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın da bulunduğu şüphelilerden 16'sı gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden 5'inin yurt dışında olduğu, diğer 2'sinin aranmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenilmişti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil hakkında "ev hapsi" şeklinde adli kontrol kararı verilmiş, Sefa Caner Sarıcam, Esma Sözen, Muzaffer Zorbey Erkoçkar ve İbrahim Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 12 şüpheli tutuklanmış, 2 şüphelinin de adli kontrol şartıyla serbest bırakılması kararlaştırılmıştı.