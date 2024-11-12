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Adana'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu bir kişi öldü

Adana'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Kasım 2024 07:19, Son Güncelleme : 12 Kasım 2024 07:20
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Adana'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu bir kişi öldü

M.Ç. idaresindeki 01 AYV 149 plakalı otomobil, Aliya İzzetbegoviç ve Öğretmenler bulvarları kesişiminde, Hasan Yasin'in (48) kullandığı 01 AHH 758 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yapılan kontrollerde Hasan Yasin'in olay yerinde öldüğü tespit edildi, otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

İncelemelerin ardından cenaze Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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