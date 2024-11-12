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Sakarya'da ambulansın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi öldü

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde ambulansın da aralarında bulunduğu 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü 3 sağlık personeli yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Kasım 2024 07:33, Son Güncelleme : 12 Kasım 2024 07:23
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Sakarya'da ambulansın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi öldü

Tepebaşı Mahallesi Şehit Cevdet Koç Caddesi'nde İzmit yönüne giden E.Ö. idaresindeki 54 AFA 570 plakalı ambulans, Göl Caddesi'nden Şehit Cevdet Koç Caddesi'ne çıkmak isteyen Umut Gürsoy (26) yönetimindeki 10 KP 065 plakalı cip ile çarpıştı.

Daha sonra İzmit yönünden gelen 06 DB 9159 plakalı pikabın da çarptığı Gürsoy yönetimindeki cip, savrularak park halindeki 54 ACJ 726 plakalı otomobile çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, İtfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, cipin sürücüsü Gürsoy, olay yerinde hayatını kaybetti, ambulans sürücüsü E.Ö, sağlık personelleri Ö.F.C. ve B.Ç. yaralandı.

Ambulansla Sapanca Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar buradan Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Gürsoy'un cenazesi ise olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Sapanca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis kazaya karışan ve olay yerinden kaçan pikap sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

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