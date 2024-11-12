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Erdoğan yeniden aday olabilecek mi?

MHP lideri Bahçeli'nin, "Erdoğan 3. defa aday olsun" teklifini değerlendiren AK Parti kurmayları, "Anayasa değişikliği zor" derken, "Meclis'in seçim kararı alması formülü işletilebilir" yorumunda bulundu.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 12 Kasım 2024 07:42, Son Güncelleme : 12 Kasım 2024 07:50
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Erdoğan yeniden aday olabilecek mi?

Muhalefetin erken seçim çağrıları ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üçüncü defa aday olmasının yolunun açılmasına yönelik tartışmalar AK Parti'de de gündem maddesi oldu.

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre; Bahçeli'nin açıklaması için AK Parti'de Erdoğan'ın katılımı ile henüz kapsamlı bir değerlendirme yapılmadı. Ancak, parti yöneticileri ve milletvekilleri kendi aralarında Bahçeli'nin açıklamalarıyla ilgili görüşlerini dile getiriyor.

AK Parti'de Bahçeli'nin açıklamaları konusunda "Mevcut durumda zaten bunun iki yolu var. Biri anayasa değişikliği, diğeri de Meclis'in seçim kararı alması. Anayasa değişikliğine sayımız yetmiyor, Meclis'in seçim kararı almasında da muhalefetin desteği gerekiyor. Anayasa ihtimali, Meclis'in seçim kararı alması ihtimalinden daha zor. Ancak Meclis'in seçim kararı alarak seçime gidilmesi formülü üzerinde durabiliriz. Çünkü o gün geldiğinde, muhalefet 'seçimden kaçıyor' görüntüsü vermek istemez. Şu anda 2028'den önce bir seçim kesinlikle gündemde değil. Meclis'ten seçim kararı alınacaksa, bunu 2027'de tartışmaya başlayabiliriz" değerlendirmesi yapılıyor.

Öte yandan "Rabb'im ömür milletimiz de onay verdikçe Türkiye'ye hizmete devam edeceğiz" diyerek Bahçeli'ye teşekkür eden Erdoğan'ın da üçüncü defa aday olmak istediğine yönelik bugüne kadarki 'en net açıklama' olarak nitelendirildi.

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