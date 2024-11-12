Fetö'cü yeğen parayı toplamış

Terör örgütü PKK bağlantısı gerekçesiyle tutuklanan CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in ardından belediyedeki incelemeler tüm hızıyla sürüyor. Yapılan çalışmalarda yerel seçimlerin ardından başkan Özer'in asistanı olarak işe başlayan yeğeni Muhammed Sertaç Özçoban'ın, FETÖ'cü eski bir astsubay olduğu ortaya çıktı.

ÖZEL KALEMİ YAPMIŞ

Ahmet Özer'in ablasının oğlu olan yeğeni Özçoban'ı özel kalem olarak işe aldırdığı ortaya çıktı. FETÖ'nün örgütsel iletişim aracı olan ankesörlü telefonla 21 kez arandığı belirlenen Muhammed Sertaç Özçoban'ın, 2020'de "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Kurma, Yönetme veya Üye Olma suçundan" kaydı var.

PARA GÖNDERDİ İŞE GİRDİ

MASAK tarafından hazırlanan rapora göre, eski astsubay Muhammed Sertaç Özçoban, görevden alınan Başkan Ahmet Özer'in hesabına 40 bin dolar da para gönderdi. 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi gönderilen paranın akrabalar arasında toplandığı öne sürüldü. Seçimden sonra ise belediyenin özel kalemi görevine getirilen Özçoban, ayrıca Ahmet Özer'e gönderilen 5 bin doların yine akrabalardan toplandığını belirtti. Seçim çalışmaları esnasında Özer'e yardımcı olduğunu belirten Özçoban, seçimden 20 gün sonra 19 Nisan 2024'te Esenyurt Belediyesi'nde "büro işçisi" sıfatıyla işe başladı.

İTİRAFÇI İFADESİNDEN ÇIKTI

FETÖ içinde yer aldığını belirten Erhan Yıldız isimli eski bir astsubayın 2018'de Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı'nda verdiği bilgiler Özçoban hakkındaki gelişmelere ışık tuttu. Yıldız'ın itirafları sonrası yapılan araştırmaya göre, FETÖ'cü askerlerin örgüt içi iletişimde kullandıkları ankesör-büfe-sabit hatlardan Özçoban 21 kez aranmış.

KENDİSİ ANLATTIAğrı'daki soruşturmanın ardından İstanbul'da ifadesine başvurulan Özçoban ise, "Soy ismini hatırlamadığım Ömer Faruk isimli şahıs halı saha maçına çağırdı. Oradaki şahısların cemaat olarak adlandırılan gruptan olduklarını düşündüğüm bu şahıslardan soy ismini hatırlamadığım İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler bölümünde okuyan Zekeriya isimli birisi bana ders çalışmak üzere evlerine gelebileceğimi belirtti. Evde Fetullah Gülen'in kitapları Risale-i Nur vb. kitaplar bulunmaktaydı" dedi.

2010'da 404 puan alarak İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ne yerleştirildiğini anlatan Özçoban, şöyle devam etti: "İş hayatına atılıp kendi paramı kazanmak istediğimden, askeri okullara da müracaat etmiştim. Deniz Astsubaylığı okulunu asil sıradan kazandım. 2012 yılında buradan mezun olarak İstanbul Tuzla'da bulunan Deniz Harp Okulu Komutanlığı Lojistik Şubeye atandım. 3 yıl burada görev yaptım. 2015 yılı kasım ayında dilekçe vererek istifa ettim. Burada çalıştığım sürede bu örgütle bağlantılı olduğunu düşündüğüm ismini bilmediğim bir şahıs, o dönemde kullandığım benim adıma kayıtlı olan şu anda son rakamlarını hatırladığım 0830 ile biten telefonumdan beni arayarak, 'Ben telefon numaranı Zekeriya abinden aldım. Seninle sohbet amaçlı görüşmek istiyoruz dedi' şeklinde açıklama yaptı."

TEHDİT ETTİLER İDDİASI

Askerlikten istifa nedenlerini sayan Özçoban, "Yurtdışına kayıtlı bir numaradan telefonuma Hüsrevpaşa İlköğretim okulunda okuyan kardeşim Furkan'ın fotoğrafı gönderildi. Mesaj olarak, 'Sen dağda bizim kardeşlerimize sıkarsan bizde şehirde senin kardeşinize sıkarız' diyerek beni tehdit etmişlerdi. İstifa sebeplerimden biri de budur" iddiasında bulundu.

Mahrem yapıda yer alıyormuşGörevden ayrıldıktan sonra özel bir şirkette çalışmaya başladığını anlatan Özçoban, "Güney Amerika'da hem dil öğrenmek, hem de iş olanaklarını denemek amacıyla burada toplamda 1,5 yıl kaldım. Güney Amerika'da 1 yıl boyunca tatil yaptım. Daha sonra Uruguay'da 6 ay Tarım Bakanlığımızın yapacağı hayvan ihaleleri ile ilgili piyasa araştırması yaptım. Bu süre boyunca masraflarımı ben ve ailem karşıladık. Bu süreçte benim bu örgütle herhangi bir bağım olmadı" ifadelerini kullandı. 2019 tarihinde Van'da çalışmaya başladığını anlatan 33 yaşındaki Özçoban hakkında yapılan değerlendirmede örgüt üyesi olduğu belirtildi. Değerlendirmede "Şüphelinin FETÖ/PDY örgütü içerisinde çeşitli ve yoğun şekilde tespit edilen eylemleriyle, örgüt ile organik bağ içerisine girip örgüt talimatları doğrultusunda faaliyetlerinin bulunduğuna dair delillerin elde edildiği, şüphelinin; Türk Silahlı Kuvvetleri Mahrem Yapılanması içerisinde yer aldığı böylelikle FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Üyeliği suçunu, işlediği" vurgusu yapıldı.

Bir soruşturma da terörizm finansmanına

İstanbul'da "silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçundan tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer hakkında yeni bir soruşturma da başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlar Soruşturma Bürosunca, Özer hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan başlatılan soruşturma sürüyor.

2 MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

Tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Özer hakkında savcılık, "terörizmin finansmanı" suçundan yeni bir soruşturma başlattı. Özer'in belediye başkanı olduktan sonraki süreçte belediyeye ait para kaynaklarının terör örgütüne aktarılıp aktarılmadığı incelenen soruşturmada, 2 İçişleri Bakanlığı müfettişinin görevlendirildiği öğrenildi.

DEM ilçe başkanı Bozkurt tutuklandı

Esenyurt Belediyesi'ne kayyım atanmasının ardından ilçede vandallık yaparak yasa dışı gösteri düzenleyenler gözaltına alındı. 4 Kasım'da ilçedeki Cumhuriyet Meydanı'nda CHP ve DEM Parti'nin basın açıklaması sonrası çıkan laylarda, kalabalık bir grup yolları kapatmıştı. Esenyurt Emniyeti, grup içinde bölücü örgüt lehine "Kürdistan faşizme mezar olacak" şeklinde slogan atan 2'si erkek 3 şüpheliyi gözaltına almıştı. DEM Parti Çatalca İlçe Eş Başkanı Nihat Bozkuş'un da aralarında bulunduğu PKK/KCK terör örgütüne üyelik suçundan sabıkası bulunan Metin Tilki ile Türkan Acar, terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklandı.

Şahin Şen

