Meteoroloji duyurdu: Bu bölge ve illerde yağış bekleniyor

Bakanlık yeni listeyi açıkladı: Döner yerine dil yedirmişler
Bakanlık yeni listeyi açıkladı: Döner yerine dil yedirmişler
AYM, güvenlik korucuları ile ilgili düzenlemeyi iptal etti
AYM, güvenlik korucuları ile ilgili düzenlemeyi iptal etti
Savunma Sanayii Uzman Yardımcılığı sınavı başvuruları başlıyor
Savunma Sanayii Uzman Yardımcılığı sınavı başvuruları başlıyor
Sağlıkta performans sistemi diğer ülkelerde de işe yaramıyor
Sağlıkta performans sistemi diğer ülkelerde de işe yaramıyor
Trafik cezaları 2025 yılında can yakacak!
Trafik cezaları 2025 yılında can yakacak!
İSO Başkanı: Yeni asgari ücret mutluluk getirmeyecek
İSO Başkanı: Yeni asgari ücret mutluluk getirmeyecek
Çevre Bakanlığı'na 'özel proje' onay yetkisi
Çevre Bakanlığı'na 'özel proje' onay yetkisi
Türkiye sınıfta kaldı: Vergi ödeyen az, kaçıran çok!
Türkiye sınıfta kaldı: Vergi ödeyen az, kaçıran çok!
Erdoğan yeniden aday olabilecek mi?
Erdoğan yeniden aday olabilecek mi?
Edebiyat Öğretmenlerinde Angarya Arttı
Edebiyat Öğretmenlerinde Angarya Arttı
İzmir'de bir evde yangın: 5 kardeş hayatını kaybetti
İzmir'de bir evde yangın: 5 kardeş hayatını kaybetti
SPK Başkanı Gönül: Görevimiz yatırımcıları korumak
SPK Başkanı Gönül: Görevimiz yatırımcıları korumak
Zonguldak'ta FETÖ operasyonu: 2'si akademisyen, 5 gözaltı
Zonguldak'ta FETÖ operasyonu: 2'si akademisyen, 5 gözaltı
Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'e 'ev hapsi' kararı
Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'e 'ev hapsi' kararı
'2024 İklim Durumu Güncellemesi' raporu yayımlandı
'2024 İklim Durumu Güncellemesi' raporu yayımlandı
Numan Kurtulmuş: Ormanlar rant yerleri haline getiriliyor
Numan Kurtulmuş: Ormanlar rant yerleri haline getiriliyor
Emniyetten yeni çalışma: Motorcuya kıyafet şartı geliyor
Emniyetten yeni çalışma: Motorcuya kıyafet şartı geliyor
Anestezi doktorunun sır ölümü
Anestezi doktorunun sır ölümü
Dirgenle hastaneye daldı!
Dirgenle hastaneye daldı!
Dolar zengini iller belli oldu... Aksaray birinci oldu
Dolar zengini iller belli oldu... Aksaray birinci oldu
Anıtkabir, ziyaretçi rekoru kırdı
Anıtkabir, ziyaretçi rekoru kırdı
DMM'den Dolmabahçe Sarayı ile ilgili iddialara yalanlama
DMM'den Dolmabahçe Sarayı ile ilgili iddialara yalanlama
Bakan Tekin: Biometrik kimlik doğrulama için süreci başlattık
Bakan Tekin: Biometrik kimlik doğrulama için süreci başlattık
Bakan Tunç'tan Narin Güran cinayeti davası açıklaması
Bakan Tunç'tan Narin Güran cinayeti davası açıklaması
Ünlü isimler ve fenomenler yasa dışı bahisten gözaltında
Ünlü isimler ve fenomenler yasa dışı bahisten gözaltında
Müsteşarlıkların yeniden açılması tartışılıyor
Müsteşarlıkların yeniden açılması tartışılıyor
Mesleki eğitimde 'ihtisaslaşmış' okullar hayata geçiriliyor
Mesleki eğitimde 'ihtisaslaşmış' okullar hayata geçiriliyor
TOKİ'den 70 ilde 165 bin 55 sosyal konut için ihale
TOKİ'den 70 ilde 165 bin 55 sosyal konut için ihale
Sağlık müdürü: Çürük elmalar olabilir, onları ayıklayacağız
Sağlık müdürü: Çürük elmalar olabilir, onları ayıklayacağız
Öğretmenlere trenlerde yüzde 50 indirim
Öğretmenlere trenlerde yüzde 50 indirim
Ana sayfaHaberler Yaşam

Meteoroloji duyurdu: Bu bölge ve illerde yağış bekleniyor

Meteorolojinin yaptığı son değerlendirmeye göre; Marmara'nın batısı, Kuzey Ege kıyıları ile Van ve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 12 Kasım 2024 08:24, Son Güncelleme : 12 Kasım 2024 08:02
Yazdır
Meteoroloji duyurdu: Bu bölge ve illerde yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kuzey Ege kıyıları ile Van ve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Van ve Hakkari çevrelerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor. Yurdumuzun iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde biraz artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber