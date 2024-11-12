Meteoroloji duyurdu: Bu bölge ve illerde yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kuzey Ege kıyıları ile Van ve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Van ve Hakkari çevrelerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor. Yurdumuzun iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde biraz artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.