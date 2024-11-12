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Narin davasında belirsizlik! 4 sanık 26 tanık var katil yok

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşması sona erdi. Narin Güran cinayeti davasında, 45 saat boyunca 30 avukat, 26 tanık ve 4 sanık konuştu ancak, küçük kızın katili yine belirsizliğini korudu.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 12 Kasım 2024 08:35, Son Güncelleme : 12 Kasım 2024 08:43
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Narin davasında belirsizlik! 4 sanık 26 tanık var katil yok

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe köyünde 21 Ağustos günü kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni evinden 1,5 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde bulunan Narin Güran cinayetinin ilk duruşması geçtiğimiz hafta görüldü.

Haklarında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen sanıklar anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ile amca Salim Güran ve cesedi gömen Nevzat Bahtiyar, 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı.

300 kişilik büyük salonda görülen Narin davası 3 gün sürdü. Duruşmada, 45 saat boyunca 30 avukat, 26 tanık ve 4 sanık konuştu.

Saatlerce süren savunma, suçlamalar, tartışmalara rağmen Narin Güran'ın neden ve kim tarafından öldürüldüğü yine ortaya çıkmadı.

"Katili ve sebebi" bilinmeden yapılan yargılamada, gözler 26 Aralık'ta yapılacak 2'inci duruşmaya çevrildi. İkinci duruşma, "Bir itiraf gelir mi" diye Narin merakla bekleniyor.

TUTUKLULUĞUNUN NEDENİ ÇELİŞKİLİ İFADELER

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin 4 tutuklu sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davada mahkeme ara kararını açıklamıştı.

Mahkeme, davanın tutuklu sanıkları; anne Yüksel Güran, amca Salim Güran, ağabey Enes Güran ve Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne sakladığını soruşturma aşamasında itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın tutukluluk hallerinin devamına karar vermişti.

Mahkeme ara kararında tutuklu sanıkların tutukluluklarına devam kararı verdi. Mahkeme duruşma zaptında tutukluluğa devam gerekçesi ise sanık ifadelerinin güvenilmez olduğunu gözler önüne serdi.

"KUVVETLİ SUÇ ŞÜPHESİ"

Mahkeme tutukluluk devam gerekçesini ise şu sözlerle açıkladı: "Öngörülen kuvvetli suç şüphesinin gösterir bilirkişi raporları, kriminal raporları, sanık beyanları ve baz verileri gibi somut delillerin dosya içerisinde mevcut olması müsnet suç için kanunda öngörülen cezanın alt ve üst sınırı nazara alındığında sanığın kaçma, saklanma, yakalanamama ihtimalinin bulunması nazara alındığından sanığın tutukluluk hallerinin ayrı ayrı devamına" denildi.

DAHA ÖNCE BAŞKA YERE Mİ GÖMÜLDÜ

İzlenen keşif görüntülerinin ardından avukat Nahit Eren, Adli Tıp Raporunda Narin'in cesedinde karada yaşayan larvalara rastlandığını ve "Bu haliyle cesedin bazı kısımlarının karada kaldığı değerlendirilmektedir" tespitinde bulunulduğunu belirterek, Nevzat Bahtiyar'a, "Daha önce başka yere gömdün mü?" diye sordu. Bahtiyar ise "Hayır" yanıtını verdi.

NARİN GÜRAN CİNAYETİ DAVASINDA ARAR KARAR AÇIKLANDI

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşması sona erdi. Mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına ve duruşmanın 26 Aralık'a ertelenmesine karar verdi.

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde önceki gün görülmeye başlayan davanın 3. gününde, son olarak tutuklu sanık ağabey Enes Güran, savunma yaptı. Diyarbakır Barosu avukatlarının ifadelerinde çelişki bulunduğunu iddia eden Güran gözaltı sürecinde kötü muameleye maruz kaldığını öne sürdü.

Kardeşinin cesedi bulunduğunda mahalledeki camide olduğunu ve bulunduğu söylendiğinde buna inanamadığını savunan Enes Güran, "Salim Güran değil Nevzat Bahtiyar değil kralları da gelse benim evimden bacımı alamazlar.

Beni gerekirse yıllarca cezaevine atın, ailemle görüştürmeyin ama beni Narin'imle suçlamayın. Ben sırf Narin'im için ağlıyorum. Kardeşimin katilini arıyorum. Benim, annemin ve Salim'in suçu varsa ceza versinler. Kimin bilgisi varsa, suçluysa Allah bin defa cezasını versin" dedi.

Bu sırada baba Arif Güran, "Allah hakkınızı bırakmasın, Allah'a havale ediyorum" diyerek, duruşma salonundan ayrıldı.
Enes Güran'ın avukatı da dosyada gizlilik kararı olmasına rağmen tüm detayların yayınlandığını savundu.Cinayetin yeri, tarihi ve saatinin henüz net olmadığını düşündüğünü belirten Güran'ın avukatı, şunları söyledi:

"İddianame kamuoyu baskısından acele bir şekilde hazırlandı. Cinayetin aile konutunda işlendiğine ilişkin daraltılmış baz kayıtlarıyla Enes'in konutta bulunduğu ve Narin'in ölümüne iştirakte yer aldığı belirtiliyor.Enes'in gün içindeki hareketlerinden dolayı bu sadece kuşkudan ibarettir. Enes'in bu cinayeti işlediğini bu delillerle kanıtlamak mümkün değil. Toplanan onlarca kamera görüntüsü içerisinde Enes'in Narin'i öldürdüğüne dair bir tespit yoktur. Önümüze konulan bazı evrakları, maddi delil olarak kabul etmiyoruz.Biz hala başka görüntülerin olduğunu düşünüyoruz. Nevzat Bahtiyar çok soğukkanlı. 3 gündür gözlemliyorum. Bu adam ya kaderine razı olmuş ya da içinden bize gülüyordur.İddia makamının Enes'in tutukluluk halinin devamına yönelik mütalaasına iştirak etmiyorum. Müvekkilim Enes Güran hakkında tahliye ve adli kontrol talep ediyorum."
Sanıklar ve avukatlarının savunmaları sonrası duruşmaya bir süre ara verildi.

Aranın ardından mahkeme heyeti, müşteki Arif Güran ve vekili, Diyarbakır Barosu ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının davaya katılma talebinin kabulüne, ağabey Baran Güran'ın müşteki olarak dosyaya eklenmesi talebinin reddine, mahkemeye gönderilen Dara bölgesine (Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Bilal Dicle Gözetleme Noktası) ait görüntülerin dosyaya eklenmesine, tutuklu şüpheli R.A'nın tanık olarak dinlenilmesi talebinin kabulüne, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına müzekkere yazılarak dosyada bulunan daraltılmış baz raporunu hazırlayanlardan hangi yöntem ile hangi baz verilerini kullanarak, hangi cihazlar ve hangi kriterlere uyularak, bilimsel tekniklerin neler olduğunu gösterir ve sapma payının olup olmama ihtimalini de belirtir ayrıntılı ek rapor aldırılmasına karar verdi.

Heyet, kaçma, saklanma ve yakalanamama ihtimali göz önünde bulundurulan sanıkların tutukluluk halinin devamına ve duruşmanın 26 Aralık'a ertelenmesine karar verdi.

Hüseyin KAÇAR




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