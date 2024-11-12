Savunma Sanayii Uzman Yardımcılığı sınavı başvuruları başlıyor

Adaylar başvurularını, 11 - 25 Kasım 2024 tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nın internet sitesindeki "www.ssb.gov.tr" sınav başvuru ekranında tanımlı olan bilgileri eksiksiz doldurarak istenilen belgeleri son başvuru tarihi olan 25 Kasım 2024 Pazartesi günü mesai bitimine kadar saat 18.00'e kadar sisteme yükleyebilecek.

Giriş Sınavına ait tüm belgeler elektronik ortamda alınacak olup posta veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek.

Adaylar başvurularını 11 - 25 Kasım 2024 tarihleri arasında "www.ssb.gov.tr" adresi üzerinden yapabilecek.