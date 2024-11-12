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AYM, güvenlik korucuları ile ilgili düzenlemeyi iptal etti

Anayasa Mahkemesi (AYM), güvenlik korucularının toplu müracaat ve şikayette bulunması halinde disiplin hükümleri kapsamında ücretlerinden kesinti yapılabilmesine ilişkin düzenlemeyi Anayasa'ya aykırı bularak iptal etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Kasım 2024 10:22, Son Güncelleme : 12 Kasım 2024 10:25
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AYM, güvenlik korucuları ile ilgili düzenlemeyi iptal etti

Resmi Gazete'de yer alan karara göre, CHP, 2022 tarihli ve 7422 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'da yer alan bazı hükümlerin Anayasa'ya aykırı olduğunu ileri sürerek, Yüksek Mahkemeye başvuruda bulundu.

Başvuruyu inceleyen AYM, anılan yasal düzenlemeyle 1924 tarihli 442 sayılı Köy Kanunu'na eklenen 74/A maddesinde yer alan güvenlik korucularına ilişkin "toplu müracaat veya şikayette bulunmak" ifadesinin iptaline karar verdi.

- Gerekçeden

AYM'nin kararında, güvenlik korucularına verilecek disiplin cezalarının çeşitleri ile ceza uygulanacak fiil ve hallerin yasal olarak düzenlendiği belirtildi.

Güvenlik korucularına verilebilecek disiplin cezalarının uyarma, kınama, ücretten kesme ve görevden çıkarma olarak düzenlendiği aktarılan kararda, söz konusu yasal düzenlemede "toplu müracaat ve şikayette bulunanlara ücretten kesme cezası verilmesinin" öngörüldüğü ifade edildi.

Anayasa'da "dilekçe" ile "bilgi edinme" haklarının güvence altına alındığı anımsatılan kararda, söz konusu hakların "insan hak ve özgürlüklerinin ayrılmaz parçası" olduğu vurgusu yer aldı.

Güvenlik korucularının, toplu müracaat ve şikayette bulunması halinde disiplin yaptırımı olarak ücretlerinden kesinti yapılmasının, dilekçe ve bilgi edinme haklarına sınırlama anlamına geleceği belirtilen kararda, temel hakların ancak yasal belirli şartlar altında sınırlanabileceği ifade edildi.

Kararda, güvenlik korucularının da diğer kişiler gibi dilekçe ve bilgi edinme haklarından yararlanabileceğine işaret edilerek, "Dilekçe ve bilgi edinme haklarını kullanan kişilerin yaptırıma uğramasının ancak oldukça istisnai şartlarda mümkün olması gerekir." değerlendirmesine yer verildi.

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