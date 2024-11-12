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Savcılıktan Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın ev hapsi kararına itiraz

Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve dün adli kontrol şartıyla serbest bırakılan komedyen Mehmet Ali Erbil ve pop müzik şarkıcısı Serdar Ortaç hakkında sıcak gelişme... Başsavcılık Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç hakkındaki ev hapsi kararına itiraz ederken iki ismin de tutuklanması talep etti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 12 Kasım 2024 10:59, Son Güncelleme : 12 Kasım 2024 11:04
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Savcılıktan Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın ev hapsi kararına itiraz

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yasa dışı bahse teşvik suçlamasıyla başlattığı soruşturmada dün ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil ve pop müzik şarkıcısıcı Serdar Ortaç dahil 16 şüpheli gözaltına alındı.

Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil ev hapsini öngören adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı. Biri 18 yaşındaki küçük iki şüpheli hakkında da benzer karar verildi.

Ancak Sefa Caner Sarıcam, Esma Sözen, Muzaffer Zorbey Erkoçkar ve İbrahim Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 12 sosyal medya fenomeni tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bugün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Serdar Ortaç ve Mehmet Erbil hakkındaki adli kontrol şartıyla serbest bırakılma kararına itiraz etti. Savcılık Erbil ve Ortaç'ın tutuklanmasını talep etti.

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