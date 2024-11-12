Bahçeli: Yaptığımız ve söylediğimiz her şeyin arkasındayız

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu.

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şöyle:

"Siperlerimizden çıkıp, görüş açımızı 360 dereceye ulaştırmalıyız. Nefret, şiddet ve ihanetle teşhis edilmiş hastalıklı bir güruhu önümüzden ayıklamalıyız. Türkiye Yüzyılı'nın hiç sönmeyecek meşalesi altında el ele birleşmeliyiz.

"ORTAK ALFABE TARİHİ BİR ADIMDIR"

2022 yılında başlayan çalışmalar, 2024 yılı Eylül ayında tamamlanmış, 34 harften mürekkep olarak alfabe çerçevesinde uzlaşma sağlanmıştır. Bu gelişme tarihi bir adımdır. Türkiye, Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ortak alfabeye hazır olması, Türk birliğinin müjdesidir.

CHP ELEŞTİRİLERİ

Partisinin içine sürüklendiği çalkantılardan muzdarip olduğunu itiraf eden ve telaşla ülke gündemine döneceklerini açıklayan CHP Genel Başkanı'nın dönüş yolunda uçuruma savrulmamasını, döneyim derken batma tehlikesini yabana atmamasını temenni ederim. Onlar dönsün dursun, dikkat etsinler, fazla dönüş denge kaybına yol açıp düşürebilir.

Dönenlere, demlenenlere, devrilenlere, satanlara, saklananlara, kaçanlara, kaypaklara, korkaklara aldırmadan bizim yolumuz Türk devridir, yolculuğumuz Türk Dünyası ve Türkiye Yüzyılıdır.

İSRAİL'İN GAZZE-LÜBNAN SALDIRILARI

İsrail'in durdurulması, ateşkesin temini ardından iki devletli barış ortamının tezahürü sadece Ortadoğu için değil tamamı için akut bir güvenlik gereğidir. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın da sonlandırılarak müzakere etabına geçilmesi başta Türkiye olmak üzere bütün ülkelerin ortak çıkarınadır.

ABD SEÇİMLERİ

ABD'de yapılan başkanlık seçimi, bu seçimde ikinci defa seçilen Trump'ın ne yapacağı, nasıl bir politika takip edeceği tartışmaların ağırlık merkezindedir. Türkiye'de bazı çevrelerin fil ile eşek arasına sıkışıp kalmaları, Trump'ın seçilmesinden dolayı karalar bağlamaları, Harris'in kaybedeşinden dolayı yas tutacak noktaya gelmeleri garabettir. Biden'ın içimizdeki işbirlikçileriyle dayanışma halinde, sayın Cumhurbaşkanımızı seçimle değiştirip devirme planları şimdi tuzla buz olmuştur.

TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİ

Biz, ABD'deki seçime Türkiye merkezli bakıyoruz. Kimin kazanıp kaybettiğinden çok ABD-Türkiye ilişkilerinin nasıl bir boyut alacağıyla ilgili analiz yapıyoruz. Trump'ın ilk döneminden farklı bir profil sergilemesi iki ülkenin de hayrınadır. Asıl mesele milli çıkarlarımızdır. Sürekli değişkenlik gösteren, pek çok parametreye bağlı olan ülkeler arası ilişkilerin küresel adalete uygunluğu temel bir kriterdir.

Trump'ın göreve gelir gelmez, İsrail ile Filistin arasında barışı mı yoksa soykırımı mı destekleyeceği, Suriye'den Amerikan askerlerini çekip çekmeyeceğinin yanı sıra, PKK/YPG/PYD terör örgütlerine nasıl bakacağı, Kıbrıs meselesi etrafında uluslararası hukukun yanında durup durmayacağı, ülkemizi isabetli ve hakkaniyetli okuyup okumayacağı belli olacak, bizim de tavrımız bu vesileyle tecelli edecektir.

ABD ile temiz bir sayfa açılmalı. Türkiye ile ABD arasında çözülemeyecek sorun yoktur.

Türkiye dönem dönem sorgulasak da bir NATO üyesidir. Türkiye Cumhuriyeti bağımsız bir ülkedir. Her ülkenin bağımsızlığına, egemenlikle örtüşen çıkarlarına saygımız tamdır. Ancak başka saygıyı başkalarından görmek de en tabii hakkımızdır.

"PKK İÇİN SON YAKLAŞMIŞTIR"

Terör ve bölücülük sorunuyla daha fazla yaşamamız, katlanmamız imkansızdır. Bölücü terör örgütü PKK için son yaklaşmıştır. Hiçbir terörist için emniyetli bir alan kalmamıştır. Terör örgütünü kaynağında imha etmek milli beka meselesidir. Hem siyaset alanında boy gösterip, hem de teröristlere sırt dayamak başı ezilmesi gereken bir çelişkidir.

"YAPTIĞIMIZ VE SÖYLEDİĞİMİZ HER ŞEYİN ARKASINDAYIZ"

Silah varsa, siyaset yoktur. İhanet varsa demokrasi yoktur. MHP, dün söylediklerini bugün tekzip edecek zaaf emaresi göstermeden milli birlik ve kardeşliğin müdafasından yanadır. Yaptığımız ve söylediğimiz her şeyin arkasındayız.

Aziz milletim, vatan tehdit altındayken oy ve seçim endişesiyle başımızı kuma gömmek bizim kitabımızda yazmayan alçalma halidir. Terörün bitmesi milli ülküdür. Kürt kardeşlerimizle kucaklaşarak, milli kardeşlik hukukunu, Türkiye'nin düşmeyecek kudret mevzi haline getirmek, geleceğe ve geçmişe sadakat nişanemizdir.

Enternasyonal Marşı söyleyen, orak çekiçli gelecek tasarlayan, PKK'nın, DEM ve seleflerinin kayığına binenlerin yakamızdan ve yarınlarımızdan tarla kongreleriyle düşen maskaraların, mücadelemizi kundaklamasına, kararlılığımızı köreltmesine müsade etmeyeceğiz.

BELEDİYELERDEKİ GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMALAR

Esenyurt, Mardin, Batman, Halfeti belediye başkanlarının görevden uzaklaştırılmasından sonra CHP ile DEM'in nasıl da tek yumurta ikizine dönüştüğü belgelenmiştir. DEM'in otobüsüne binip, fitne ve fesat çığırtkanlığı yapan CHP Genel Başkanı, siyasi istikbalini PKK'nın emellerine devretmiştir.