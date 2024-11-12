Engelli öğrencinin rahat ulaşması için okul yolu asfaltlandı

Belediyenin açıklamasına göre, Arsuz ilçesinde yaşayan Dönmez ailesi, çocuklarının tekerlekli sandalyeyle Arpaderesi Ortaokulu'na rahat ulaşması için yolun düzeltilmesini istedi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net