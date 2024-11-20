Farklı statülerde çalışan diş hekimi memur statüsünden nasıl emekli olabilir?

Soru : Merhaba, 17.10.1978 doğumluyum. Uzman Diş Hekimiyim. Çalışma hayatım;

Mart, 1997- Mayıs, 1997 3 ay 4-A, 2002-2006 4 yıl doktora borçlanması

2007 6 ay 4-A, Ocak, 2008- 2012 4-C, 2012-2014 4-A, 2015-2018 4-C (1,5 yılı doğum borçlanması) 2019-2022 4-A, 2024 ve halen 4-C Toplam 6300 prim günüm var. 4-C li olarak ne zaman emekli olabilirim?

Detaylar/Değerlendirmeler;

1 Ekim 2008 tarihinden önce memurluk hizmetine başlamış olanlar tüm yönleriyle 5434 sayılı Kanuna tabi olurlar, hizmet bütünleşmesinde de 2829 sayılı Kanuna tabi olurlar. 1 Ekim 2008 tarihinden önce SGK primleri ödenmiş olan ister işçi, ister esnaf, ister memurluk hizmetleri olanların hizmet bütünleşmelerinde 2829 sayılı Kanun hükmü uygulanır ve son 7 yıl hizmet içerisinde geçen hizmet statüleri emekli aylığı bağlanacak olan statüyü, yani işçi, esnaf, memur statüsünü belirler.



Son 7 yıl hizmet hesabı da şu şekilde yapılır;

Emeklilikte, 7 yıl hizmet yani 1260 gün hesabında sigortalılık süresi değil, toplam 7 yıl hizmet toplamı esas alınır

Son 7 yıllık hizmetin (1260 günün) önemi bulunur. Son 7 yıllık hizmet süresi kişinin hangi statüde emekli aylığı bağlanacağının tespitini yapar. Bu tespite göre;

- Son yedi yıllık hizmetleri içerisinde hizmet süresi fazla olan statü esas alınır. 2 statüde, yani işçi ve memur olarak çalışmaları olan kişi son 7 yıl içerisinde 1260 gün ve daha fazla hangisinde geçmişse kişi bir tercihte bulunamaz ve o statüden emekli olmak durumundadır. Yani 20 yıl işçi, 5 yıl da memur ise memur olarak emekli olur, işçi olarak emekli olmak isterse de memurluktan ayrılıp en az 1260 gün ve daha fazla işçi olarak çalışması gerekir.

-Şayet son yedi yıllık hizmetleri içerisinde 3 statüde, yani işçi, esnaf ve memur olarak çalışmaları olan kişinin yine son yedi yıl içerisinde bu üç statüden hangisi fazla ise o statüden emekli olabilir, eşit olması halinde ise son statüsü esas alınır. Son 7 yıl hizmet içerisinde 3 yıl 6 ay (1260 gün) hesaplamasında hizmet süresi yani iki tarih arası hesaplama şekli uygulanmaz, 7 yıl hizmet hesabında SGK primleri ödenmiş hizmetler toplamı uygulanır.



Örnek 1- Kişi 2 Ocak 1989 - 2 Ocak 1997 tarihleri arasında işçi statüsünde 2850 gün ( 7 yıl 11 ay) primli hizmeti olsun, kişi daha sonra 3 Şubat 1999 tarihinde memurluğa başlasın ve memurluk hizmetinden de 3 Şubat 2019 yılında ayrılsın, bu kişinin memurluk hizmeti de 20 yıl olsun. Kişi daha sonra 4 Mart 2020 tarihinde işçi olarak çalışsın ve diyelim 4 Mart 2022 tarihinde bu işinden ayrılsın (bu süredeki hizmetleri de 2 yıl 11 ay olsun) ve emeklilik talebinde bulunsun. Bu kişinin son 7 yıl içerisindeki hizmetlerin 3 yıl 6 ay hesaplamasında 4 Mart 2022 - 7 yıl = 4 Mart 2015 yılına bakılmayacak, ANCAK son 7 yıl hizmet hesaplamasında kişinin son 7 yıl içerisindeki hizmetlerinin toplamı 1260 gün ve daha fazlası memurluk hizmeti olacağından, emeklilikte memurluk hükümleri uygulanıp aylık bağlanabilecektir. Yani işçilikte 2 yıl 11 ay, memurlukta da 4 yıl 1 ay hizmeti esas alınacak dolayısıyla son 7 yıl hizmetlerin toplamının yarısından fazlası memurluk hizmeti olacaktır ve memurluk emeklilik hükümleri emeklilikte uygulanacaktır.



Örnek 2- Birinci örneğimizdeki kişi şayet 4 Mart 2020 tarihinde işçiliğe başlayıp, bu süresi de 4 Haziran 2023 veya daha fazla bir süre çalışıp ayrıldığında bu defa işçilik süresi son 7 yıl hizmetleri arasında toplam işçilik hizmeti fazla olacağından, yani 1260 günden fazla hizmet toplamı olacağından, bu kişi emeklilik talebinde bulunduğunda memur olarak değil, işçi olarak emeklilik hükümlerine tabi olacaktır.

Ayrıca, 8 Eylül 1999 tarihinden önce SGK primleri ödenmiş olarak çalışma hayatına başlamış olanlar 7438 sayılı Kanun uyarınca, yani EYT olarak adlandırılan Kanun gereği emeklilikte yaş şartına tabi olmazlar.

Yine, 8 Eylül 1999 tarihinden önce işçi, esnaf, memur olarak çalışmaya başlamış olanlardan halen memur statüsünde görevlerini devam ettirenlerden kadın memurlar 20 hizmet yılına, erkek memurlarda 25 hizmet yılına tabi olurlar ve bu hizmet yıllarını tamamladıklarında emeklilik hakkını kazanmış olurlar. Burada önemle belirtmek istediğimiz bir konuda ilk defa çalışmaya başladıkları tarih esas alınarak kadın memurlar için 20 veya erkek memurlar için 25 yıl hesabı yapılmaz, mutlaka SGK primleri ödenmiş (işçi, esnaf, borçlanılan süreler de dahil olmak üzere) olmak şartıyla 20 veya 25 hizmet yıllarının tamamlanmış olmasıdır.



Açıklamalarımız bağlamında sizin için söylenebilecek durum şöyledir;

Belirttiğiniz şekilde 6300 gün (17 yıl 6 ay) hizmet sürenizi olduğunuzu belirtmenize rağmen 2024 yılının hangi ayında memurluğa başladığınızı belirtmemiş olduğunuzdan hesabımızı verdiğiniz bilgilere göre yapmaktayız.

Buna göre de, 6300 gün hizmetinizi 7200 günü (2 yıl 6 ay) tamamlayacak şekilde memur statüsünde çalışarak tamamlamanız şartıyla son 7 yıl hizmet içerisinde 1260 günü memur statüsünde geçmiş olacağından memur statüsünden emekli olabileceğinizi değerlendirmekteyiz. 2024 yılında başlama tarihinize göre 2 yıl 6 ay yerine daha az bir çalışma sürenize göre de memur statüsünden emekli olabileceğinizi değerlendirmekteyiz. Yani diyelim 4 Mart 2024 yılında memurluğa başlamış olduğunuzu varsayarsak bu durumda son 1260 gün fazlalığını memur statüsünden kazanmanız için memur olarak 2 yıl 6 ay yerine 15 Eylül 2024 tarihinden itibaren 1 yıl 7 ay daha çalışmanız halinde yine memur statüsünden emekli olabileceğinizi varsayabiliriz.

Ancak, bu hesabınızı yani hem SGK kayıtlarında hem de Kurumunuz kayıtlarında mevcut toplam hizmet sürenizi hesap ettirmenizi önemle tavsiye etmekteyiz. Bu yapılacak hesap sonrası memur statüsünden emekli olabilmeniz için 7200 günden eksik kalan süre kadar memur olarak çalışmanız gerektiğini söyleyebiliriz.

Özetle, burada önemli olan mevcut yukarıda hizmet hesabını yaptığımız şekilde durumunuza göre geriye doğru hizmet hesabının yapılması ve bu hizmetler toplamında 7 yıl hizmetin yarısından fazlasının (1260 gün ve fazlasının) hesabının yapılmasıdır.

