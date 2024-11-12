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İkinci el araç fiyatları yılın en yüksek seviyesine ulaştı

VavaCars'ın her ay düzenli olarak yayımladığı VavaAI Fiyat Endeksi Ekim 2024 sonuçlarına göre, ikinci el araç fiyatları yılın onuncu ayında yüzde 2,2 oranında arttı. Endeks sonuçlarını değerlendiren VavaCars Ticari Grup Başkanı Serdıl Gözelekli, ikinci el araç fiyatlarının yılın en yüksek fiyat seviyesine ulaştığını ve aracını satmak isteyenler için uygun bir zaman olduğunu belirtti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Kasım 2024 12:42, Son Güncelleme : 12 Kasım 2024 12:42
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İkinci el araç fiyatları yılın en yüksek seviyesine ulaştı

VavaCars, yapay zeka ile geliştirdiği VavaAI Fiyat Endeksi'nin ekim ayı sonuçlarını paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamada yer verilen VavaCars'ın kamuya açık verilerin analizini yaparak hazırladığı rapora göre, eylül ayında artış gösteren ikinci el araç fiyatları ekim de de artmaya devam etti. Ekimde ikinci el araç fiyatlarında yüzde 2,2 artış kaydedildi. Bu artışla birlikte ikinci el araç fiyatları 2024'teki en yüksek değere ulaştı.

İkinci el araç fiyatlarındaki değişim enflasyon oranları ile kıyaslandığında, TÜİK verilerine göre 2024'ün başından onuncu ayın sonuna kadar enflasyon yüzde 39,8 olarak gerçekleşti. Aynı süreçte ikinci el araç fiyatları ise yüzde 13,4 fiyat artışı gösterdi. Öte yandan dolar kuru, yılın başından ekim ayı sonuna kadar lira karşısında yüzde 16,1 değerini artırdı.

- "Aracını satmak isteyenler için uygun bir zaman olduğunu söyleyebiliriz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen VavaCars Ticari Grup Başkanı Serdıl Gözelekli, ekim ayında ikinci el araç fiyatlarında görülen yüzde 2,2'lik artışın, üst üste üç aydır süren yükseliş trendini pekiştirdiğini belirtti.

Gözelekli, bu dinamiklerin, tüketici talebinin son çeyrekte canlı kalmaya devam edeceği yönünde güçlü sinyaller verdiğini belirterek, "Yatırım açısından bakıldığında, yılın başından beri döviz kuru yüzde 16,1 artış gösterirken, ikinci el araç fiyatlarındaki artış da bu orana yaklaştı. Dolayısıyla ikinci el araçların, sağlamış olduğu konfor ve yaşam standardının yanı sıra döviz kuru karşısında yatırım değerini de önemli ölçüde koruduğunu söyleyebiliriz. Öte yandan, ekim ayındaki artışla birlikte ikinci el araç fiyatları yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Aracını satmak isteyenler için uygun bir zaman olduğunu söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

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