Askerlik, emeklilik ikramiyesi hizmet süresinde dahil edilir mi?

Detaylar/Değerlendirmeler:

Memurlar için emekli ikramiyesi ödenmesine ilişkin usul ve esaslar 5434 kapsamında olan memurlar için 5434 SK/89. Madde, 5510 kapsamında olan memurlar için de 5434 SK/Ek 82. Maddede yer almıştır.

Bu madde hükümlerine göre, aylık bağlamaya esas her tam yıl için emekli ikramiyesi ödemesi yapılmaktadır. Tam yıldan az hizmete emekli ikramiyesi ödemesi yapılmamaktadır.



Tam yıldan emekli ikramiyesine nasıl hak kazanılır? Askerlik borçlanması ikramiyeyi etkiler mi?

Memurlara ödenen emekli ikramiyesi her tam yıllar için hesaplanır, yani memur hizmet yapmış olmasına rağmen 11 ay 29 günlük süresine karşılık emekli ikramiyesi alamıyor, dolayısıyla da memurların emekli ikramiye tutarlarının hesaplanmasında hizmetlerin tam yıla tekabül etmesi gerekmekte, 1 gün bile eksik olması halinde hizmet yapılan 1 yıl yok sayılmaktadır.



Memurların tam yıldan az sürelerine neden emekli ikramiyesi ödenmez?

Emekli ikramiyesi, memurlar için emekli aylığı bağlandığı zaman kazanmış oldukları bir tutardır. Hem 5434, hem de 5510 sayılı Kanun kapsamında olanlar için emekli ikramiyesi, her tam fiili hizmet yılı için aylık bağlamaya esas tutarın bir aylığı emekli ikramiyesi olarak verilmektedir. Dolayısıyla da 1 tam yıldan az süreler emekli ikramiyesi hesabında dikkate alınmamaktadır.

Küsuratlı hizmetlere karşılık emekli ikramiyesinin ödenmesi gerektiği yönünde değerlendirmelerimiz için https://www.memurlar.net/haber/1024601/ adresimiz ziyaret edilebilir.



Askerlik süresine ikramiye ödenir mi?

Askerlik süresinin Sosyal Güvenlik Kurumuna borçlanılarak hizmet saydırılması halinde bu süre de emekli ikramiyesine esas olan tam hizmet yılları içerisine katılır, dolayısıyla askerlik borçlanması sadece emekli aylığında değil emekli ikramiyesi hesabında da sayılır. Ayrıca, işçi iken borçlanılan askerlik süresi de daha sonra kişi memur olduğunda bu sürede emekli ikramiyesi hesabında dikkate alınması gerektiğini değerlendirmekteyiz. Ancak, hem memurluk hem de borçlanılan askerlik süresinin her tam yılına ikramiye ödemesi yapılacağını, 1 yıldan az süreye ikramiye ödemesi yapılamayacağını da belirtmek isteriz.