Tutuklanan fenomen İbrahim Yılmaz'ın ifadesine ulaşıldı

Erdoğan, Esad konuşurken salonu terk etti
Erdoğan, Esad konuşurken salonu terk etti
Kayıt dışı telefon sayısı 3,5 milyona çıktı
Kayıt dışı telefon sayısı 3,5 milyona çıktı
Bahis soruşturmasında fenomenlerin hesaplarına erişim engeli talebi
Bahis soruşturmasında fenomenlerin hesaplarına erişim engeli talebi
İkinci el araç fiyatları yılın en yüksek seviyesine ulaştı
İkinci el araç fiyatları yılın en yüksek seviyesine ulaştı
Bakan Şimşek: Cari açık 33 ayın en düşük seviyesine geriledi
Bakan Şimşek: Cari açık 33 ayın en düşük seviyesine geriledi
Bahçeli: Yaptığımız ve söylediğimiz her şeyin arkasındayız
Bahçeli: Yaptığımız ve söylediğimiz her şeyin arkasındayız
Bakanlık yeni listeyi açıkladı: Döner yerine dil yedirmişler
Bakanlık yeni listeyi açıkladı: Döner yerine dil yedirmişler
AYM, güvenlik korucuları ile ilgili düzenlemeyi iptal etti
AYM, güvenlik korucuları ile ilgili düzenlemeyi iptal etti
Savunma Sanayii Uzman Yardımcılığı sınavı başvuruları başlıyor
Savunma Sanayii Uzman Yardımcılığı sınavı başvuruları başlıyor
Sağlıkta performans sistemi diğer ülkelerde de işe yaramıyor
Sağlıkta performans sistemi diğer ülkelerde de işe yaramıyor
Trafik cezaları 2025 yılında can yakacak!
Trafik cezaları 2025 yılında can yakacak!
İSO Başkanı: Yeni asgari ücret mutluluk getirmeyecek
İSO Başkanı: Yeni asgari ücret mutluluk getirmeyecek
Çevre Bakanlığı'na 'özel proje' onay yetkisi
Çevre Bakanlığı'na 'özel proje' onay yetkisi
Türkiye sınıfta kaldı: Vergi ödeyen az, kaçıran çok!
Türkiye sınıfta kaldı: Vergi ödeyen az, kaçıran çok!
Erdoğan yeniden aday olabilecek mi?
Erdoğan yeniden aday olabilecek mi?
Edebiyat Öğretmenlerinde Angarya Arttı
Edebiyat Öğretmenlerinde Angarya Arttı
İzmir'de bir evde yangın: 5 kardeş hayatını kaybetti
İzmir'de bir evde yangın: 5 kardeş hayatını kaybetti
SPK Başkanı Gönül: Görevimiz yatırımcıları korumak
SPK Başkanı Gönül: Görevimiz yatırımcıları korumak
Zonguldak'ta FETÖ operasyonu: 2'si akademisyen, 5 gözaltı
Zonguldak'ta FETÖ operasyonu: 2'si akademisyen, 5 gözaltı
Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'e 'ev hapsi' kararı
Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'e 'ev hapsi' kararı
'2024 İklim Durumu Güncellemesi' raporu yayımlandı
'2024 İklim Durumu Güncellemesi' raporu yayımlandı
Numan Kurtulmuş: Ormanlar rant yerleri haline getiriliyor
Numan Kurtulmuş: Ormanlar rant yerleri haline getiriliyor
Emniyetten yeni çalışma: Motorcuya kıyafet şartı geliyor
Emniyetten yeni çalışma: Motorcuya kıyafet şartı geliyor
Anestezi doktorunun sır ölümü
Anestezi doktorunun sır ölümü
Dirgenle hastaneye daldı!
Dirgenle hastaneye daldı!
Dolar zengini iller belli oldu... Aksaray birinci oldu
Dolar zengini iller belli oldu... Aksaray birinci oldu
Anıtkabir, ziyaretçi rekoru kırdı
Anıtkabir, ziyaretçi rekoru kırdı
DMM'den Dolmabahçe Sarayı ile ilgili iddialara yalanlama
DMM'den Dolmabahçe Sarayı ile ilgili iddialara yalanlama
Bakan Tekin: Biometrik kimlik doğrulama için süreci başlattık
Bakan Tekin: Biometrik kimlik doğrulama için süreci başlattık
Bakan Tunç'tan Narin Güran cinayeti davası açıklaması
Bakan Tunç'tan Narin Güran cinayeti davası açıklaması
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Tutuklanan fenomen İbrahim Yılmaz'ın ifadesine ulaşıldı

İstanbul'da yasa dışı bahis reklamı ve teşvikinde bulunduğu tespit edilen 23 sanatçı ve sosyal medya fenomenine yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde tutuklanan ve sosyal medya hesabında 19 milyon takipçisi bulunan fenomen İbrahim Yılmaz'ın ifadesine ulaşıldı. Yılmaz, "Reklam anlaşması yaptığım bu sitelere takipçilerimi yönlendiriyorum. Bu sitelerin yasadışı bahis sitesi olduklarını olaydan sonra öğrendim" ifadelerini kullandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 12 Kasım 2024 14:51, Son Güncelleme : 12 Kasım 2024 15:18
Yazdır
Tutuklanan fenomen İbrahim Yılmaz'ın ifadesine ulaşıldı

İstanbul'da yasa dışı bahis reklamı ve teşvikinde bulunduğu tespit edilen 23 sanatçı ve sosyal medya fenomenine yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde tutuklanan İbrahim Yılmaz'ın ifadesine ulaşıldı. Tutuklanan sosyal medya fenomeni İbrahim Yılmaz ifadesinde, "Yaklaşık 20 milyon takipçim var. Takipçilerim, benim takip ettiğim bu kişileri takip ederlerse onlara ödül veriyordum. Reklam anlaşması yaptığım bu sitelere takipçilerimi yönlendiriyorum. Bu sitlerin yasa dışı bahis sitesi olduklarını olaydan sonra öğrendim" dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber