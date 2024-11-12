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Erdoğan, Esad konuşurken salonu terk etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Riyad'da gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi'ne katıldı. Zirvede dikkat çeken anlar yaşandı; Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad konuşma yaptığı sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın salonu terk etmesi öne çıkan bir detay oldu.

Haber Giriş : 12 Kasım 2024 14:58, Son Güncelleme : 12 Kasım 2024 15:03
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Erdoğan, Esad konuşurken salonu terk etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Riyad'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi'nde liderlere seslendi. Erdoğan, İsrail'in saldırılarına karşı Müslüman ülkeleri birlik olmaya çağırarak, "Netanyahu hükümetine işgalin bir bedeli olduğunu gösterecek somut ve gerçekçi her türlü adımı atmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

Zirvenin ana hedefi, Arap ve İslam ülkeleri arasında ortak bir tutum oluşturarak İsrail'e yönelik uluslararası baskıyı artırmaktı.

Açılış konuşmasını yapan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, İsrail'in saldırılarını kesin bir dille kınadıklarını ifade etti. Selman, Tel Aviv yönetimine Gazze ve Lübnan'daki saldırganlığını sonlandırma çağrısında bulundu.

Erdoğan Batılı ülkeleri eleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Batılı ülkelerin Gazze'de katliam gerçekleştiren İsrail'e sağladığı siyasi ve askeri desteği eleştirdi. Erdoğan, Müslüman ülkelerin yeterli tepki göstermemesinin sahadaki durumu daha da kötüleştirdiğine dikkat çekti. Ayrıca, Türkiye'nin İsrail'e karşı ticari kısıtlamaları devreye soktuğunu belirten Erdoğan, "Somut ve gerçekçi tüm adımları uygulamaya hazırız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan salonu terk etti

Daha fazla ülkenin Filistin'i tanımasını teşvik etmesinin önemine de işaret etti. Zirvede ilginç anlar yaşandı. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad konuşurken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın salonu terk etmesi dikkat çekti.

Ekonomi Gazetesi

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