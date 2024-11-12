Çin'de bir kişi aracını yürüyüş yapanların üzerine sürdü: 35 ölü

Adının Fan Mou olduğu bildirilen 68 yaşındaki erkek sürücünün yakalandığı; şüphelinin, ilk ifadesinde eşinden boşandığını, ayrılma koşulları ve mal paylaşımından duyduğu hoşnutsuzluk nedeniyle saldırıyı gerçekleştirdiğini belirttiği aktarıldı.

Yerel polis biriminden yapılan açıklamaya göre, kaza, dün akşam saatlerinde Şiangcou merkez ilçesindeki bir spor kompleksinde meydana geldi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net