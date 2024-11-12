Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama
Gaziantep'te 112 kilogram uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Kasım 2024 16:13, Son Güncelleme : 12 Kasım 2024 16:14
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te 112 kilogram uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 2 araç ile 1 adrese operasyon düzenledi.
Yapılan aramada 112 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.