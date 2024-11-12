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Altının kilogram fiyatı 3 milyon 10 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 3 milyon 10 bin liraya geriledi. Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar Ziraat Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım, Uğuras Kıymetli Madenler ile Nil Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Kasım 2024 16:37, Son Güncelleme : 12 Kasım 2024 16:52
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Altının kilogram fiyatı 3 milyon 10 bin liraya geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 3 milyon 10 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 998 bin lira, en yüksek 3 milyon 11 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 1,1 azalışla 3 milyon 10 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 3 milyon 43 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 4 milyar 59 milyon 336 bin 626,26 lira, işlem miktarı ise 1.357,96 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 4 milyar 355 milyon 327 bin 739,30 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar Ziraat Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım, Uğuras Kıymetli Madenler ile Nil Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:



STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış3.043.000,002.665,00

En Düşük2.998.000,002.578,05

En Yüksek3.011.000,002.723,00

Kapanış3.010.000,002.711,00

Ağırlıklı Ortalama3.005.042,492.693,95

Toplam İşlem Hacmi (TL)4.059.336.626,26

Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.357,96

Toplam İşlem Adedi61

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