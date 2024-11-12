HÜRJET ikinci prototip şehitlerimizin isimleriyle uçtu

#HÜRJET ikinci prototip, şehitlerimizin isimleriyle hür semalarımızda ilk uçuşunu gerçekleştirdi! ️ 10.000 feet irtifa 200 knot hız 26 dakika uçuş süresi Milli teknolojimizin gurur ve heyecan veren hızıyla rotamız daima daha güçlü yarınlara! 🇹🇷 pic.twitter.com/tC8rysn7HJ

"Milli teknolojimizin gurur ve heyecan veren hızıyla rotamız daima daha güçlü yarınlara!"

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ tarafından geliştirilen HÜRJET ikinci prototip, şehitlerin isimleriyle ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

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