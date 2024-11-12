Hatay'da deprem konutu hak sahipliği başvuruları için 2 gün ek süre verildi

Hatay'da da hak sahipleri için 18 başvuru noktasının kurulduğu duyurulan açıklamada, başvuruların 21 Kasım saat 00.01'de başlayıp 22 Kasım saat 23.59'da sona ereceği kaydedildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, daha önce hak sahipliği başvurusu yapmayanların, başvurularını 81 ildeki AFAD müdürlüklerinden gerçekleştirebileceği belirtildi.

HATAY (AA) - Hatay Valiliği, 6 Şubat 2023'teki depremlerde evleri yıkılan veya hasar görenlerin hak sahipliğinden faydalanabilmeleri için başvuruyu kaçıranlara 2 günlük ek süre verildiğini bildirdi.

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