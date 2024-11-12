Emine Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

BAKÜ (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'nda (COP29) BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile küresel iklim hedeflerine ulaşma yolunda fikir alışverişinde bulunduklarını bildirdi.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Guterres ile COP29 vesilesiyle Bakü'de görüştüklerini belirtti.

Görüşmede, Guterres ile küresel iklim hedeflerine ulaşma yolunda fikir alışverişinde bulunduklarını ifade eden Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Başkanlığını yürüttüğüm BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu'nun iklim değişikliğiyle mücadeleyi güçlendirmek amacıyla sürdürdüğü çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulunduğum Sayın Genel Sekreter'in bu kritik süreçte gösterdiği liderlik ve yapıcı katkılarından dolayı teşekkür ediyorum."