13 Kasım 2024'ten önemli gündem başlıkları.

3- FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nın 6. ve son haftasında; B Grubu'nda Bursaspor Yörsan, Slovakya'nın Patrioti Levice takımını ağırlayacak, A Grubu'nda TOFAŞ ise Almanya'nın Basketball Lowen takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

- Plan ve Bütçe Komisyonunda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2025 yılı bütçesi ele alınacak

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Ossowski ve beraberindeki heyeti kabul edecek, Amerikalı Müslüman kanaat önderleriyle toplantı yapacak.

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