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13 Kasım 2024'ten önemli gündem başlıkları

13 Kasım 2024'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Kasım 2024 00:01, Son Güncelleme : 13 Kasım 2024 00:03
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13 Kasım 2024'ten önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Ossowski ve beraberindeki heyeti kabul edecek, Amerikalı Müslüman kanaat önderleriyle toplantı yapacak.

(TBMM/15.00/18.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, BM İklim Değişikliği 29. Taraflar Konferansı (COP29) kapsamında, Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda Türkiye'nin İklim Vizyonu'na ilişkin açıklamalarda bulunacak.

(Bakü)

2- TBMM'den

- Genel Kurulda, yargıya ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi görüşülecek.

- Plan ve Bütçe Komisyonunda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2025 yılı bütçesi ele alınacak

- Saadet Partisi ve İYİ Parti Meclis grup toplantıları yapılacak.

(TBMM/14.00/10.00/09.30/10.30)

EKONOMİ FİNANS

1- TÜİK, ekim ayı konut satış istatistikleri ile eylül ayı inşaat maliyet endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs/Beyrut)

SPOR

1- UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki üçüncü maçında Galatasaray Petrol Ofisi, Almanya'nın Wolfsburg ekibini, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda ağırlayacak.

(İstanbul/20.45)

2- Basketbol BKT Avrupa Kupası'nın 8. haftasında; A Grubu'nda Beşiktaş Fibabanka, İspanya'nın Dreamland Gran Canaria takımını ağırlayacak, Bahçeşehir Koleji, Almanya'nın Ratiopharm Ulm takımına, B Grubu'nda ise Türk Telekom, İtalya'nın Umana Reyer takımına konuk olacak.

(İstanbul/20.00/Ulm/21.00/Venedik/22.00)

3- FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nın 6. ve son haftasında; B Grubu'nda Bursaspor Yörsan, Slovakya'nın Patrioti Levice takımını ağırlayacak, A Grubu'nda TOFAŞ ise Almanya'nın Basketball Lowen takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Bursa/20.30/Braunschweig/22.00)

4- CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi gruplarının ikinci haftasında; B Grubu'nda Eczacıbaşı Dynavit, Almanya'nın SSC Palmerg, D Grubu'nda Fenerbahçe Medicana ise Macaristan'ın Vasas Obuda takımına konuk olacak.

(Schwerin/20.00/Budapeşte/20.30)

5- CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi gruplarının ilk haftasında; D Grubu'nda Halkbank, Fransa'nın Saint-Nazaire VB Atlantique takımını ağırlayacak, B Grubu'nda ise Fenerbahçe Medicana, deplasmanda Almanya'nın Helios Grizzlys takımıyla karşılaşacak.

(Ankara/18.00/Giesen/22.00)

6- Voleybol Kadınlar CEV Kupası 16'lı final turu rövanş maçında Türk Hava Yolları, Karadağ'ın Herceg Novi takımını ağırlayacak.

(İstanbul/19.00)

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