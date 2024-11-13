Bakan Yumaklı açıkladı: Gıdada sahtekarlık yapan işletmeler kapatılacak mı?

Özel güvenlikte kayıt dışı ordu! Yüz binleri buldu, denetim şart
Özel güvenlikte kayıt dışı ordu! Yüz binleri buldu, denetim şart
Yargıtay eski Başkanı Mehmet Akarca Kamu Başdenetçiliği'ne seçildi
Yargıtay eski Başkanı Mehmet Akarca Kamu Başdenetçiliği'ne seçildi
Türkiye elektronik oy verme sistemine mi geçiyor? YSK'dan açıklama
Türkiye elektronik oy verme sistemine mi geçiyor? YSK'dan açıklama
Bakan Yerlikaya: 3 milyon 390 bin yabancıyı misafir etmekteyiz
Bakan Yerlikaya: 3 milyon 390 bin yabancıyı misafir etmekteyiz
'Okullarda öğrencilere ücretsiz öğle yemeği verilmesi' önerisi reddedildi
'Okullarda öğrencilere ücretsiz öğle yemeği verilmesi' önerisi reddedildi
Bakan Bolat: Sahte İsrail düşmanlığı yapıyorsunuz
Bakan Bolat: Sahte İsrail düşmanlığı yapıyorsunuz
8 fenomenin hesabına erişim engeli getirildi
8 fenomenin hesabına erişim engeli getirildi
Adnan Oktar ile bağlantılı 4 Hakim ve Savcı yargılanması başladı
Adnan Oktar ile bağlantılı 4 Hakim ve Savcı yargılanması başladı
Düzce depreminin yıl dönümünde 7 ilde tam kapsamlı deprem tatbikatı
Düzce depreminin yıl dönümünde 7 ilde tam kapsamlı deprem tatbikatı
DMM'den dolandırıcılık uyarısı
DMM'den dolandırıcılık uyarısı
AK Partili Dağ: Erken seçim diye bir gündemimiz söz konusu değil
AK Partili Dağ: Erken seçim diye bir gündemimiz söz konusu değil
İzmir'de yangın trajedisi | 5 kardeşin öldüğü yangına ilişkin anne gözaltında
İzmir'de yangın trajedisi | 5 kardeşin öldüğü yangına ilişkin anne gözaltında
Özgür Özel'den asgari ücret zammı çıkışı
Özgür Özel'den asgari ücret zammı çıkışı
Erdoğan, Esad konuşurken salonu terk etti
Erdoğan, Esad konuşurken salonu terk etti
Kayıt dışı telefon sayısı 3,5 milyona çıktı
Kayıt dışı telefon sayısı 3,5 milyona çıktı
Bahis soruşturmasında fenomenlerin hesaplarına erişim engeli talebi
Bahis soruşturmasında fenomenlerin hesaplarına erişim engeli talebi
İkinci el araç fiyatları yılın en yüksek seviyesine ulaştı
İkinci el araç fiyatları yılın en yüksek seviyesine ulaştı
Bakan Şimşek: Cari açık 33 ayın en düşük seviyesine geriledi
Bakan Şimşek: Cari açık 33 ayın en düşük seviyesine geriledi
Bahçeli: Yaptığımız ve söylediğimiz her şeyin arkasındayız
Bahçeli: Yaptığımız ve söylediğimiz her şeyin arkasındayız
Bakanlık yeni listeyi açıkladı: Döner yerine dil yedirmişler
Bakanlık yeni listeyi açıkladı: Döner yerine dil yedirmişler
AYM, güvenlik korucuları ile ilgili düzenlemeyi iptal etti
AYM, güvenlik korucuları ile ilgili düzenlemeyi iptal etti
Savunma Sanayii Uzman Yardımcılığı sınavı başvuruları başlıyor
Savunma Sanayii Uzman Yardımcılığı sınavı başvuruları başlıyor
Sağlıkta performans sistemi diğer ülkelerde de işe yaramıyor
Sağlıkta performans sistemi diğer ülkelerde de işe yaramıyor
Trafik cezaları 2025 yılında can yakacak!
Trafik cezaları 2025 yılında can yakacak!
İSO Başkanı: Yeni asgari ücret mutluluk getirmeyecek
İSO Başkanı: Yeni asgari ücret mutluluk getirmeyecek
Çevre Bakanlığı'na 'özel proje' onay yetkisi
Çevre Bakanlığı'na 'özel proje' onay yetkisi
Türkiye sınıfta kaldı: Vergi ödeyen az, kaçıran çok!
Türkiye sınıfta kaldı: Vergi ödeyen az, kaçıran çok!
Erdoğan yeniden aday olabilecek mi?
Erdoğan yeniden aday olabilecek mi?
Edebiyat Öğretmenlerinde Angarya Arttı
Edebiyat Öğretmenlerinde Angarya Arttı
İzmir'de bir evde yangın: 5 kardeş hayatını kaybetti
İzmir'de bir evde yangın: 5 kardeş hayatını kaybetti
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Bakan Yumaklı açıkladı: Gıdada sahtekarlık yapan işletmeler kapatılacak mı?

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gıdada taklit veya tağşiş yapan ve idari yaptırım uygulanan işletmelerin sektördeki faaliyetlerinden menedilmesinin yargı kararları doğrultusunda gerçekleştiğini söyledi.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 13 Kasım 2024 07:38, Son Güncelleme : 13 Kasım 2024 07:26
Yazdır
Bakan Yumaklı açıkladı: Gıdada sahtekarlık yapan işletmeler kapatılacak mı?

Taklit ve tağşiş yapan firmaların denetimlerine ilişkin yazılı soru önergesine cevap veren Bakan Yumaklı "Bakanlığımızca ülkemizdeki işletmeler her yıl en az bir defa denetime tabi tutulmaktadır. Bu kapsamda, 2023 yılında toplam 1 milyon 302 bin 38 yurt içi resmi kontrol gerçekleştirilmiştir" bilgisini paylaştı.

Yumaklı, şunları söyledi: Gıdalardaki uygunsuzluğun insan hayatını ve sağlığını tehdit etmesi halinde bu gıdaları üreten, ithal eden, kendi adı veya ticari ünvanı altında piyasaya arz eden gıda işletmecileri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulmakta, bir yıldan 5 yıla kadar hapis ve 1.000 günden 5 bin güne kadar adli para cezası uygulanmaktadır. İdari yaptırım uygulanan işletmelerin sektördeki faaliyetlerinden menedilmesi, yargı kararları doğrultusunda gerçekleşmektedir.

Yumaklı, Tarım Bakanlığı tarafından 2 Ekim'den itibaren uygulamaya alınan "Gıda Kamuoyu Duyurusu" sistemine yönelik iyileştirme çalışmalarının da devam ettiğini vurguladı.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber