Bakan Yumaklı açıkladı: Gıdada sahtekarlık yapan işletmeler kapatılacak mı?

Taklit ve tağşiş yapan firmaların denetimlerine ilişkin yazılı soru önergesine cevap veren Bakan Yumaklı "Bakanlığımızca ülkemizdeki işletmeler her yıl en az bir defa denetime tabi tutulmaktadır. Bu kapsamda, 2023 yılında toplam 1 milyon 302 bin 38 yurt içi resmi kontrol gerçekleştirilmiştir" bilgisini paylaştı.

Yumaklı, şunları söyledi: Gıdalardaki uygunsuzluğun insan hayatını ve sağlığını tehdit etmesi halinde bu gıdaları üreten, ithal eden, kendi adı veya ticari ünvanı altında piyasaya arz eden gıda işletmecileri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulmakta, bir yıldan 5 yıla kadar hapis ve 1.000 günden 5 bin güne kadar adli para cezası uygulanmaktadır. İdari yaptırım uygulanan işletmelerin sektördeki faaliyetlerinden menedilmesi, yargı kararları doğrultusunda gerçekleşmektedir.

Yumaklı, Tarım Bakanlığı tarafından 2 Ekim'den itibaren uygulamaya alınan "Gıda Kamuoyu Duyurusu" sistemine yönelik iyileştirme çalışmalarının da devam ettiğini vurguladı.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ