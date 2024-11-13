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Yasa dışı bahsi e-para besliyor! Milyonlarca hesap bu iş için devrede

Milyarlarca liralık büyüklüğe ulaşan sanal bahis pazarında para trafiği, elektronik para transfer sistemleri üzerinden gerçekleşiyor. Uzmanlar ise "Sistemi besleyen e-Para şirketlerine müdahale edilmeli" diyor.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 13 Kasım 2024 07:47, Son Güncelleme : 13 Kasım 2024 07:49
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Yasa dışı bahsi e-para besliyor! Milyonlarca hesap bu iş için devrede

Ülkemizde 80 milyar liralık büyüklüğe ulaştığı tahmin edilen yasa dışı bahis pazarı etki alanını her geçen gün artırıyor. Sosyal medya fenomenleri ve hatta ünlü isimlerin de reklamlarını yaptığı bu sektör, binlerce yuvanın yıkılmasına, umudun sönmesine ve intiharlarla sonuçlanan olayların yaşanmasına zemin hazırlıyor. Bu devasa rakamların büyük kısmının da terör örgütlerine aktığı biliniyor, ancak bir türlü tedbir alınamıyor. Çünkü bir bahis sitesi kapatılsa, aynı anda diğeri açılıyor. Bahis sitesi ile oyuncu arasındaki ödeme trafiğinin büyük bir kısmı elektronik para transfer sistemleri üzerinden gerçekleşiyor. BDDK onaylı bu şirketler, istemeden de olsa bir nevi bahis sitelerine köprü görevi yapıyor.

ÇALINTI VEYA KİRALIK

Bahis oyuncusu banka hesabından elektronik para hizmeti veren şirkete para gönderiyor. Ardından bahis sitesine e-Para şifresini ve T.C. kimlik numarasını veriyor. Bahis sitesi de aldığı bu bilgiler ile oyuncunun hesabına girerek, çalıntı ya da kiralayarak elinde tuttuğu bir başka e-Para hesabına parayı aktarıyor. Bahis sitelerinin elinde kiraladığı ya da illegal yolla elde ettiği 10 milyona yakın e-Para hesabı olduğu tahmin ediliyor.

ÖĞRENCİLER HEDEFTE

Bahis çeteleri, bir dönem T.C. kimlik bilgileri çalarak ya da yasadışı yolla elde ederek e-Para hesabı oluştururken, alınan tedbirler sonrası kiralama yöntemine geçti. Ağırlıklı öğrencilerin, ev hanımlarının ya da işi olmayan vatandaşlara para teklif edilerek kişisel bilgileri alınıyor ve e-para hesabı açılıyor. Bu hesaplar ile de oyunculardan gelen paralar tahsil ediliyor. Aylık belli bir ücret ödenen hesap sahibi eline geçen parayı düşünürken, farkında olmadan yasa dışı bahse ortak olduğunun farkına varmıyor.

Uzmanlar yasa dışı bahsin önüne geçmenin en doğru yolunun para trafiğini kesmek olduğunu ifade ederek "Para transferlerinin yüzde 80'i bu e-Para şirketleri üzerinden gerçekleşiyor. Sadece bu kanallar üzerinden günde 100 milyon liradan fazla para transferi yapılıyor. Rakamlar küçük olduğu için denetimlere takılmıyor. Örneğin 1 e-Para hesabı üzerinden 5 kişiye 2'şer bin lira para gönderilmiş, BDDK ya da ilgili kurumlar bu kadar detaya inemiyor" diyor.

KAAN ZENGİNLİ

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