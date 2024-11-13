Beykoz Belediyesi'nden 3 konsere 20 milyon
Beykoz'da CHP'li Belediye Başkanı Alaattin Köseler, 3 konser ve bazı etkinlikler için yaklaşık 20 milyon TL bedelli ihale yaptığı ortaya çıktı.
Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 13 Kasım 2024 08:28, Son Güncelleme : 13 Kasım 2024 08:15
2024 Eylül-Ekim Ayları Kültürel, Sanatsal Etkinlikler, Teknik Donanım ve Diğer
Muhtelif İhtiyaçların Karşılanması Hizmet Alım ihalesini 19 milyon 718 bin 983
TL bedelle KGF Film Organizasyon Matbaa Danışmanlık İnşaat Gıda Limited Şirketi
aldı.
Beykoz Belediyesi tarafından yüklenici firmadan A grubundan 2, B grubundan 1 sanatçı talep edildi. İhale kapsamında Yonca Lodi ve Gökhan Tepe 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinde, Serkan Çevik ise Mısır Festivali'nde sahne aldı.
ARSALARI SATTI
Belediye daha önce kaynak temini için 3.5 milyar değerindeki 51 dönüm araziyi 205 milyon TL'ye satışa çıkarmıştı. Söz konusu arazinin satış ihalesinin ise 27 Kasım'da yapılacağı duyurulmuştu.
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