3 milyon emekliyi etkileyecek 'sıfır zam' tehlikesi

Yaklaşık 16 milyon emekli 3 Ocak 2025 tarihinde altı aylık enflasyon farkının ortaya çıkmasıyla belli olacak emekli zammını bekliyor. Bu artışlar SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için altı aylık enflasyona göre yapılırken, memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşme zammına ilaveten enflasyon farkı alıyor.

4 aylık enflasyon belli oldu



Ekonomi Gazetesi'nin haberine göre; söz konusu gelişmeler öncesi Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ekim ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte, memur ve emekli zammında belirleyici olan 4 aylık enflasyon farkı da şekillenmiş oldu. Buna göre; aylık enflasyon temmuz ayı için yüzde 3,32, ağustos ayı için 2,47, Eylül ayı için 2,97 ve ekim ayı için de yüzde 2,88 olarak açıklandı.

Ayrıca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2024 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 44 seviyesinde bulunuyor. Merkez Bankası'nın tahminine göre, işçi ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 15,4, memur ve memur emeklilerinin yüzde 11,2 civarında zam alması bekleniyor.

Emekli maaşında sıfır zam tehlikesi



Yaşanan gelişmeler sonrası sonrası sosyal medya hesabından 'emeklilerde sıfır zam tehlikesi'ne dikkati çeken SGK Uzmanı Özgür Erdursun, "Emekli aylıklarına yüzde 17 enflasyon farkı verilirse ve en alt tamamlanan 12.500 TL olan taban aylık tutarı değişmez ise 10.700 TL'nin altında kalan kök aylıklar enflasyon farkı sonrası 12.500 TL olarak devam eder. Yaklaşık 3 milyon emeklinin emekli aylığı 2025 Ocak ayında 12.500 TL olarak devam eder." ifadelerini kullandı.

Emekli kök maaşı artacak mı?



Öte yandan 6 aylık enflasyon kaynaklanan zam oranı kök maaşa da uygulanıyor. 10 bin TL olan en düşük emekli maaşı temmuz ayı itibarıyla 12 bin 500 liraya olarak belirlenmişti. O dönem enflasyon zammına rağmen bu rakamın altında kalan aylıklar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Hazine destekli olarak 12 bin 500 liraya çıkarılmıştı. Güncel rakamlara göre 3 milyon 703 bin 180 kişi en düşük emekli maaşı alıyor. Ancak en düşük emekli maaşının artması için Meclis'te kanun düzenlemesi gerekiyor.