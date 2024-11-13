Cumhurbaşkanlığı, KPSS kadro bildirim tarihini uzattı!

Bilindiği üzere, ÖSYM tarafından yapılan merkezi memur yerleştirme işlemlerine ilişkin talepler Cumhurbaşkanlığı tarafından belirlenen bir takvim dahilinde yıl içerisinde iki defa toplanmaktadır.



Bu kapsamda, ikinci dönem için belirlenen kurumların kadro bildirimlerinin son tarihi 15 Kasım 2024'den 25 Kasım 2024'e uzatılmıştır.



Bu durum, Cumhurbaşkanlığı tarafından kamu idarelerinin memur ihtiyaçları için ikinci bir atama izninin dağılımının yapılabileceğine işaret etmektedir.

