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Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,85 değer kaybederek 9.148,41 puana geriledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Kasım 2024 13:39, Son Güncelleme : 13 Kasım 2024 13:41
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Borsa günün ilk yarısında geriledi

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 78,45 puan azalışla 9.148,41 puana indi. Toplam işlem hacmi 29,3 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,45, holding endeksi yüzde 1,19 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,31 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 1,89 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'de gelecek dönemde uygulanacak maliye politikalarının ABD Merkez Bankasının (Fed) atacağı adımları ne kadar etkileyeceğine yönelik belirsizlikler fiyatlamaları zorlaştırırken, bugün ülkede açıklanacak enflasyon verisi öncesi karışık bir seyir izleniyor.

Fed yönetimi ile ABD'de yeniden başkan seçilen Donald Trump arasında oluşabilecek bir anlaşmazlığın getirebileceği riskler yatırımcıların odağında kalmayı sürdürürken, Fed Başkanı Jerome Powell'ın yarın yapacağı konuşmada da konuya ilişkin ipuçları aranmaya devam edilecek.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), federal bütçe dengesi, ortalama saatlik kazançlar ve haftalık mortgage başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.100 ve 9.000 seviyelerinin destek, 9.250 ve 9.350 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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