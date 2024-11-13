Türkiye Yüzyılı Maarif Modeline açılan 6 dava usulden reddedildi

Davalardan 2 tanesi sendika tarafından açılmış olup, dava dilekçesindeki eksikliklerden red kararı verildi. Dernek ve Türkiye Barolar Birliği tarafından açılan davalar ise ehliyet yönünden reddedildi



T.C.

D A N I Ş T A Y

SEKİZİNCİ DAİRE

Esas No : 2024/4243

Karar No : 2024/4458

DAVACI : ... Sendikası

VEKİLİ : Av. ...

DAVALI : ... Bakanlığı

DAVANIN ÖZETİ :

Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın ... tarih ve ... sayılı kararı ile kabul edilen ve 27/05/2024 tarihli Bakna Olur'u ile yürürlüğe giren "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Öğretim Programları kapsamında yer alan;

1-Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Öğretim Programları Ortak Metninin,

2- Okul Öncesi Eğitim Programının,

3- İlkokul Türkçe Dersi, (1,2,3 ve 4. Sınıflar)

4-İlkokul Matematik Dersi (1,2,3 ve 4. Sınıflar),

5-Fen Bilimleri Dersi (3,4,5,6,7 ve 8. Sınıflar),

6-Hayat Bilgisi Dersi (1,2, ve 3. Sınıflar),

7-İnsan Hakları, Vatandaşlık ve Demokrasi Dersi (4. Sınıf),

8-Ortaokul Türkçe Dersi (5,6,7 ve 8. Sınıflar),

9-Ortaokul Matematik Dersi (5,6,7 ve 8. Sınıflar),

10-Sosyal Bilgiler Dersi (4,5,6 ve 7. Sınıflar),

11-T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi (8. Sınıf),

12-İlkokul-Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi (4,5,6,7 ve 8. Sınıflar),

13-Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu Peygamberimizin Hayatı Dersi (5,6,7 ve 8. Sınıflar),

14-Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu Kur'an-ı Kerim Dersi (5,6,7 ve 8. Sınıflar),

15-Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi (9,10,11 ve 12. Sınıflar),

16-Ortaöğretim Peygamberimizin Hayatı Dersi (9,10,11 ve 12. Sınıflar),

17-Ortaöğretim Kur'an-ı Kerim Dersi (9,10,11 ve 12. Sınıflar),

18-Anadolu İmam Hatip Lisesi Temel Dini Bilgiler Dersi (9. Sınıf),

19-Ortaöğretim Türk Dili ve Edebiyatı Dersi (Hazırlık, 9,10,11 ve 12. Sınıflar),

20-Ortaöğretim Matematik Dersi (Hazırlık, 9,10,11 ve 12. Sınıflar),

21-Ortaöğretim Fizik Dersi (9,10,11 ve 12. Sınıflar),

22-Ortaöğretim Kimya Dersi (9,10,11 ve 12. Sınıflar),

23-Ortaöğretim Biyoloji Dersi (9,10,11 ve 12. Sınıflar),

24-Ortaöğretim Coğrafya Dersi (9,10,11 ve 12. Sınıflar),

25-Ortaöğretim Felsefe Dersi (10 ve 11. Sınıflar),

26-Ortaöğretim Tarih Dersi (9,10 ve 11. Sınıflar),

27-Ortaöğretim T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi (12. Sınıf) Öğretim Programlarının iptali istenilmiştir.

Bu itibarla; dava dilekçesinin bir bütün olarak incelenmesi neticesinde yukarıda alıntısı yapılan yasal düzenlemeler ve yargı içtihadları uyarınca; davacı tarafından, dava konusu edilen Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın ... tarih ve ... sayılı kararı ile kabul edilen ve 27/05/2024 tarihli Bakna Olur'u ile yürürlüğe giren "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Öğretim Programlarının hangi kısım/kısımlarının iptali isteniyorsa bu hususa ilişkin olarak sahip olduğu menfaatin ve hukuki sebeplerin ortaya konulması; iptali istenen kısımlarının açıkça, tek tek ve tereddüte yer bırakmayacak şekilde gerekçeleri ile belirtilmesi ve hukuka aykırılık iddialarının ayrı ayrı açıklanması gerektiğinden, dava dilekçesi 2577 sayılı Kanunun 3. maddesine uygun bulunmamıştır.

T.C.

D A N I Ş T A Y

SEKİZİNCİ DAİRE

Esas No : 2024/4324

Karar No : 2024/4459

DAVACI : ... Derneği

DAVALI : ... Bakanlığı

DAVANIN ÖZETİ : Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın ... tarihli ... sayılı kararı ile kabul edilen ve 27/05/2024 tarihli Bakan Olur'u ile yürürlüğe giren Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Öğretim Programları Ortak Metni ile ilgili Eğitim Programlarının iptali istenilmektedir.

Bu itibarla; dava dilekçesinin bir bütün olarak incelenmesi neticesinde yukarıda alıntısı yapılan yasal düzenlemeler ve yargı içtihadları uyarınca; davacı tarafından, dava konusu edilen Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın ... tarih ve ... sayılı kararı ile kabul edilen ve 27/05/2024 tarihli Bakan Olur'u ile yürürlüğe giren "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Öğretim Programlarının hangi kısım/kısımlarının iptali isteniyorsa bu hususa ilişkin olarak; Dernek Tüzüğü çerçevesinde sahip olduğu menfaatin ve hukuki sebeplerin ortaya konulması; iptali istenen kısımlarının açıkça, tek tek ve tereddüte yer bırakmayacak şekilde gerekçeleri ile belirtilmesi ve hukuka aykırılık iddialarının ayrı ayrı açıklanması gerektiğinden, dava dilekçesi 2577 sayılı Kanunun 3. maddesine uygun bulunmamıştır.

T.C.

D A N I Ş T A Y

SEKİZİNCİ DAİRE

Esas No : 2024/4096

Karar No : 2024/4455

DAVACI : ... Birliği

VEKİLİ : Av. ...

DAVALI : ... Bakanlığı

DAVANIN KONUSU: Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın ... tarihli ... sayılı kararı ile kabul edilen ve 27/05/2024 tarihli Bakan Olur'u ile yürürlüğe giren Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Öğretim Programları Ortak Metni ile ilgili Eğitim Programlarının iptali istenilmektedir.

Davacı Türkiye Barolar Birliği, kamu kurumu niteliğindeki bir meslek kuruluşudur.

Yukarıda verilen mevzuat hükümlerinin birlikte değerlendirilmesinden, dava konusu düzenlemenin avukatlık mesleği ile ilgili herhangi bir düzenleme getirmediği, baroların ve Türkiye Barolar Birliğinin kuruluş ve örgütleniş amaçları dikkate alındığında; dava konusu düzenlemeyle, avukatlık mesleği veya davacı Türkiye Barolar Birliğinin görev alanı ile bir ilgisinin bulunmadığı açıktır.

Bu durumda, davacı Türkiye Barolar Birliğinin, davaya konu ettiği Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının ... tarihli ... Sayılı kararı ile kabul edilen 27/05/2024 tarihli Bakan Olur'u ile yürürlüğe giren "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Öğretim Programları Ortak Metni ile ilgili Eğitim Programları" ile arasında güncel, kişisel ve meşru bir menfaat ilişkisinin bulunduğunun kabulüne olanak bulunmadığından, davanın ehliyet yönünden reddi gerekmektedir.

T.C.

D A N I Ş T A Y

SEKİZİNCİ DAİRE

Esas No : 2024/4142

Karar No : 2024/4456

DAVACILAR : 1- ... Partisi 2- ...

VEKİLLERİ : Av. ... Av. ...

DAVALI :... Bakanlığı

DAVANIN KONUSU : Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının ... tarihli ve ... sayılı kararıyla kabul edilen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Öğretim Programları Ortak Metninin kabulüne yönelik 27/05/2024 tarihli Bakan Olur'unun iptali istenilmektedir.

Bu bağlamda; dava konusu Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının ... tarihli ve ... sayılı kararıyla kabul edilen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Öğretim Programları Ortak Metninin kabulüne yönelik 27/05/2024 tarihli Bakan Oluru ile davacılar arasında güncel, kişisel ve meşru bir menfaat ilişkisinin bulunduğunun kabulüne olanak bulunmadığından, davanın ehliyet yönünden reddi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Nitekim; benzer olarak siyasi partilerin dava açma ehliyetine ilişkin Dairemizin 28/09/2017 tarih ve E:2017/4733; K:2017/6679 sayılı davanın ehliyet yönünden reddi yolunda verilen kararı Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun 22/10/2018 tarih ve E:2017/3697; K:2018/4362 sayılı kararı ile onanmıştır.

T.C.

D A N I Ş T A Y

SEKİZİNCİ DAİRE

Esas No : 2024/4537

Karar No : 2024/4460

DAVACI : Kendi Adına Asaleten ... 'a velayeten ...

VEKİLİ : Av. ...

DAVALI : ... Bakanlığı

DAVANIN ÖZETİ : Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın ... tarihli ... sayılı kararı ile kabul edilen ve 27/05/2024 tarihli Bakan Olur'u ile yürürlüğe giren Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Öğretim Programları Ortak Metni ile ilgili Eğitim Programlarının iptali istenilmektedir.

Bu itibarla; dava dilekçesinin bir bütün olarak incelenmesi neticesinde yukarıda alıntısı yapılan yasal düzenlemeler ve yargı içtihadları uyarınca; davacı tarafından, dava konusu edilen Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın ... tarih ve ... sayılı kararı ile kabul edilen ve 27/05/2024 tarihli Bakan Olur'u ile yürürlüğe giren "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Öğretim Programlarının hangi kısım/kısımlarının iptali isteniyorsa bu hususa ilişkin olarak; sahip olduğu menfaatin ve hukuki sebeplerin ortaya konulması; iptali istenen kısımlarının açıkça, tek tek ve tereddüte yer bırakmayacak şekilde gerekçeleri ile belirtilmesi ve hukuka aykırılık iddialarının ayrı ayrı açıklanması gerektiğinden, dava dilekçesi 2577 sayılı Kanunun 3. maddesine uygun bulunmamıştır.

T.C.

D A N I Ş T A Y

SEKİZİNCİ DAİRE

Esas No : 2024/4950

Karar No : 2024/4457

DAVACI : ... Derneği

VEKİLİ : Av. ...

DAVALI : ... Eğitim Bakanlığı

DAVANIN KONUSU : Davalı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" olarak tanıtılan ve 27/05/2024 tarihli Bakan Olur'u ile onaylanarak yürürlüğe giren eğitim programı değişikliği kararının iptali istenilmektedir.

Uyuşmazlıkta; davacı Derneğin ana amacının kadınların sosyal ve iş yaşamında haklarını sağlamak ve korumak için mücadele etmek olduğu ve Derneğin, sosyal alanda faaliyet göstereceği, faaliyetlerinin de anılan amaç çerçevesinde belirlendiği dikkate alındığında; davacı Derneğin, kuruluş amacı ve faaliyet alanları ile dava konusu edilen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" müfredat değişikliği arasında güncel, kişisel ve meşru bir menfaat ilişkisinin bulunmadığı, "Dernek üyelerinin çıkarlarını koruyabilmek için idari ve yargısal başvurular yapmak" görevinin, meşru, güncel ve kişisel olmayan konularda tek başına dava açma imkanı vermediği, davacı Derneğin işbu davada dava açma ehliyeti bulunmadığı

anlaşılmaktadır.

Bu nedenle, davanın ehliyet yönünden reddi gerektiği sonucuna varılmıştır.



