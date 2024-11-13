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Ahmet Özer sümen altı etti, Can Aksoy cezayı kesti

Esenyurt Belediyesine Kayyum olarak atanan Can Aksoy, terör soruşturmasından tutuklanan Ahmet Özer döneminde gayrimenkul emlak rayiç bedelleriyle ilgili usulsüzlük yaptıkları tespit edilen ama haklarında hiçbir işlem yapılmayan 2 memurun belediye ile ilişkisini keserek yasal işlem başlattı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 13 Kasım 2024 11:08, Son Güncelleme : 13 Kasım 2024 11:54
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Ahmet Özer sümen altı etti, Can Aksoy cezayı kesti

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmesinin ardından kayyum olarak atanan İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy, Ahmet Özer döneminde yapılan usulsüz işlemleri tespit etmeye devam ediyor.

Ahmet Özer döneminde Esenyurt Belediyesi Gelirler Müdürlüğü'nde görevli A.T. ve C.H. isimli memurların usulsüz olarak gayrimenkul emlak rayiç bedellerini düşürerek tapu harçlarının eksik ödenmesine olanak sağladıkları, tamamlanan tapu işlemleri sonrasında düşürülen rayiç bedelin sistemden tekrar eski haline getirerek yaptıkları suçu gizlemeye çalıştıkları tespit edildi.

Sistemde yapılan usulsüzlüğün Temmuz ayında görevlilerce tespit edilmesinin ardından görevden alınmadan önce Ahmet Özer'e iletildiği ama konunun sümen altı edilerek herhangi bir disiplin veya inceleme işlemlerinin başlatılmadığı ortaya çıktı.

Kayyum Can Aksoy'un konu hakkında bilgilendirilmesinin ardından gerekli talimatları verdiği, ilgili memurların belediye ile ilişkilerinin kesildiği ve memurlar hakkında gerekli yasal işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

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