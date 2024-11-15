Anadolu Üniversitesi, YÖK GYS'de bu soruyu iptal etmeli!

Dünyada diyabet hastası sayısı 800 milyonu aştı
Dünyada diyabet hastası sayısı 800 milyonu aştı
Yargıya ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
Yargıya ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
Pozantı Belediyesi'nde rüşvet operasyonu
Pozantı Belediyesi'nde rüşvet operasyonu
'Tarımsal ihracat rakamımızı 31 milyar dolara çıkardık'
'Tarımsal ihracat rakamımızı 31 milyar dolara çıkardık'
Rojin Kabaiş'in ölüm nedeni belli oldu
Rojin Kabaiş'in ölüm nedeni belli oldu
Yalçın'dan MEB'e çağrı: Mülakat mağdurlarının sesine kulak verin!
Yalçın'dan MEB'e çağrı: Mülakat mağdurlarının sesine kulak verin!
'Kuyu-37' operasyonlarında yakalanan 207 zanlı tutuklandı
'Kuyu-37' operasyonlarında yakalanan 207 zanlı tutuklandı
Balkanlardan serin ve yağışlı hava geldi: 10 gün sürecek
Balkanlardan serin ve yağışlı hava geldi: 10 gün sürecek
Ebrar Sitesi davası 23 Ocak'a ertelendi
Ebrar Sitesi davası 23 Ocak'a ertelendi
RTÜK, gündüz kuşağı programlarına toplam 518 ceza verdi
RTÜK, gündüz kuşağı programlarına toplam 518 ceza verdi
ÖZYES ek yerleştirme sonuçları açıklandı
ÖZYES ek yerleştirme sonuçları açıklandı
İzmir'de 13 yaşındaki çocuk AIDS'ten öldü
İzmir'de 13 yaşındaki çocuk AIDS'ten öldü
EPDK'dan Ar-Ge'ye 5 milyar TL destek
EPDK'dan Ar-Ge'ye 5 milyar TL destek
Elektrik faciası davasında savcı mütalaasını verdi
Elektrik faciası davasında savcı mütalaasını verdi
Kabine kulisi: 2 icracı bakan görevden alınabilir
Kabine kulisi: 2 icracı bakan görevden alınabilir
'MSB Türk firması yerine İsrailli firmayı seçti' iddiasına yalanlama
'MSB Türk firması yerine İsrailli firmayı seçti' iddiasına yalanlama
Şehit polis memuru Yiğit'in cenazesi Adana'da defnedildi
Şehit polis memuru Yiğit'in cenazesi Adana'da defnedildi
Yedieminlerde yeni dönem: 6 ay kalan araç satılacak
Yedieminlerde yeni dönem: 6 ay kalan araç satılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi kabul edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi kabul edecek
Genç Sağlık Sendikası'nın gündemde tuttuğu '1+1' Mecliste
Genç Sağlık Sendikası'nın gündemde tuttuğu '1+1' Mecliste
Bakan Tekin ile CHP'li vekiller arasında 'konser parası' atışması
Bakan Tekin ile CHP'li vekiller arasında 'konser parası' atışması
SGK: Ankara BB ile anlaşma yapıldığı iddiası gerçeği yansıtmıyor
SGK: Ankara BB ile anlaşma yapıldığı iddiası gerçeği yansıtmıyor
Sürücü belgelerini yenilemek için son tarih 31 Aralık
Sürücü belgelerini yenilemek için son tarih 31 Aralık
KVKK'den sosyal medya platformu X'e rekor ceza
KVKK'den sosyal medya platformu X'e rekor ceza
Konser incelemesi: Müfettişler İBB ve Ankara Büyükşehirde
Konser incelemesi: Müfettişler İBB ve Ankara Büyükşehirde
Bakan Işıkhan'dan Ankara BB'nin SGK borcuna dair açıklama
Bakan Işıkhan'dan Ankara BB'nin SGK borcuna dair açıklama
Yumurtaya peş peşe zam: Tanesi 8 lira oldu
Yumurtaya peş peşe zam: Tanesi 8 lira oldu
2025'te zam oranı ve yeni asgari ücret ne kadar olacak?
2025'te zam oranı ve yeni asgari ücret ne kadar olacak?
Bakan Işıkhan açıkladı: Emekli maaşları iyileştirilecek
Bakan Işıkhan açıkladı: Emekli maaşları iyileştirilecek
Öğretmenlikte 'Akademi' dönemi resmen başladı!
Öğretmenlikte 'Akademi' dönemi resmen başladı!
Ana sayfaHaberler Eğitim

Anadolu Üniversitesi, YÖK GYS'de bu soruyu iptal etmeli!

Anadolu Üniversitesi tarafından yükseköğretim kurumlarına yönelik merkezi olarak yapılan sınavda saç, sakal ve bıyık sorusu tartışmalara yol açtı!

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 15 Kasım 2024 00:10, Son Güncelleme : 13 Kasım 2024 11:31
Yazdır
Anadolu Üniversitesi, YÖK GYS'de bu soruyu iptal etmeli!

Anadolu Üniversitesi tarafından Yükseköğretim Kurulunun koordinasyonunda 10 Kasım 2024 tarihinde devlet üniversitelerinde görev yapan idari personele yönelik olarak merkezi görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı gerçekleştirildi.
Söz konusu sınavda, ülkemizin gündeminden esasen çıkan saç, sakal ve bıyık sorusu adaylarda tartışmalara yol açtı.

Şeflik düzeyinde gelen soru aşağıdaki şekilde adaylara sorulmuştur:
I. Sakal bırakılabilir.
II. Bıyık tabii olarak bırakılabilir.
III. Omuz hizasını geçmeyecek şekilde saç uzatılabilir.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık Kıyafetine Dair Yönetmeliğe göre yukarıdakilerden hangisi/hangileri erkek personel için belirlenen esaslara uygundur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

Bilindiği üzere, "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik"in 5 inci maddesinin (b) fıkrasında yer alan aşağıdaki iki cümle, Danıştay dairelerinin farklı tarihlerde vermiş oldukları kararlar doğrultusunda iptal edilmiştir.

Bunlar;

"Kulak ortasından aşağıda favori bırakılmaz. Saçlar, kulağı kapatmayacak biçimde ve normal duruşta enseden gömlek yakasını aşmayacak şekilde uzatılabilir" (Danıştay İkinci Dairesinin 18/11/2020 tarihli ve E.:2017/665; K.:2020/3432 sayılı kararı ile iptal ibare)
"Her gün sakal tıraşı olunur ve sakal bırakılmaz." (Danıştay Onikinci Dairesinin 20/4/2022 tarihli ve E.:2021/7000; K.:2022/2247 sayılı kararı ile iptal ibare)

Görüldüğü üzere, Yönetmelikte sakal ve saçla ilgili kısıtlayıcı her iki hükümde Danıştay daireleri tarafından yakın zamanlarda iptal edilmiştir. Bundan dolayı zımni olarak sakalın bırakılabileceği ve saçın uzatılabileceği anlamı çıkmaktadır.
Bu kapsamda, tüm adayları tereddüde düşüren bu sorunun iptal edilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber