Anadolu Üniversitesi, YÖK GYS'de bu soruyu iptal etmeli!
Anadolu Üniversitesi tarafından yükseköğretim kurumlarına yönelik merkezi olarak yapılan sınavda saç, sakal ve bıyık sorusu tartışmalara yol açtı!
Anadolu Üniversitesi tarafından Yükseköğretim Kurulunun koordinasyonunda 10
Kasım 2024 tarihinde devlet üniversitelerinde görev yapan idari personele yönelik
olarak merkezi görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı gerçekleştirildi.
Söz konusu sınavda, ülkemizin gündeminden esasen çıkan saç, sakal ve bıyık sorusu adaylarda tartışmalara yol açtı.
Şeflik düzeyinde gelen soru aşağıdaki şekilde adaylara sorulmuştur:
I. Sakal bırakılabilir.
II. Bıyık tabii olarak bırakılabilir.
III. Omuz hizasını geçmeyecek şekilde saç uzatılabilir.
Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık Kıyafetine Dair Yönetmeliğe
göre yukarıdakilerden hangisi/hangileri erkek personel için belirlenen esaslara
uygundur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III
Bilindiği üzere, "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık
ve Kıyafetine Dair Yönetmelik"in 5 inci maddesinin (b) fıkrasında yer alan
aşağıdaki iki cümle, Danıştay dairelerinin farklı tarihlerde vermiş oldukları
kararlar doğrultusunda iptal edilmiştir.
Bunlar;
"Kulak ortasından aşağıda favori bırakılmaz. Saçlar, kulağı kapatmayacak
biçimde ve normal duruşta enseden gömlek yakasını aşmayacak şekilde uzatılabilir"
(Danıştay İkinci Dairesinin 18/11/2020 tarihli ve E.:2017/665; K.:2020/3432
sayılı kararı ile iptal ibare)
"Her gün sakal tıraşı olunur ve sakal bırakılmaz." (Danıştay Onikinci Dairesinin 20/4/2022 tarihli ve E.:2021/7000; K.:2022/2247 sayılı kararı ile iptal ibare)
Görüldüğü üzere, Yönetmelikte sakal ve saçla ilgili kısıtlayıcı her iki
hükümde Danıştay daireleri tarafından yakın zamanlarda iptal edilmiştir. Bundan
dolayı zımni olarak sakalın bırakılabileceği ve saçın uzatılabileceği anlamı
çıkmaktadır.
Bu kapsamda, tüm adayları tereddüde düşüren bu sorunun iptal edilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.