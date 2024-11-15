Anadolu Üniversitesi, YÖK GYS'de bu soruyu iptal etmeli!

Anadolu Üniversitesi tarafından Yükseköğretim Kurulunun koordinasyonunda 10 Kasım 2024 tarihinde devlet üniversitelerinde görev yapan idari personele yönelik olarak merkezi görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı gerçekleştirildi.

Söz konusu sınavda, ülkemizin gündeminden esasen çıkan saç, sakal ve bıyık sorusu adaylarda tartışmalara yol açtı.



Şeflik düzeyinde gelen soru aşağıdaki şekilde adaylara sorulmuştur:

I. Sakal bırakılabilir.

II. Bıyık tabii olarak bırakılabilir.

III. Omuz hizasını geçmeyecek şekilde saç uzatılabilir.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık Kıyafetine Dair Yönetmeliğe göre yukarıdakilerden hangisi/hangileri erkek personel için belirlenen esaslara uygundur?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I ve II

E) II ve III



Bilindiği üzere, "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik"in 5 inci maddesinin (b) fıkrasında yer alan aşağıdaki iki cümle, Danıştay dairelerinin farklı tarihlerde vermiş oldukları kararlar doğrultusunda iptal edilmiştir.



Bunlar;

"Kulak ortasından aşağıda favori bırakılmaz. Saçlar, kulağı kapatmayacak biçimde ve normal duruşta enseden gömlek yakasını aşmayacak şekilde uzatılabilir" (Danıştay İkinci Dairesinin 18/11/2020 tarihli ve E.:2017/665; K.:2020/3432 sayılı kararı ile iptal ibare)

"Her gün sakal tıraşı olunur ve sakal bırakılmaz." (Danıştay Onikinci Dairesinin 20/4/2022 tarihli ve E.:2021/7000; K.:2022/2247 sayılı kararı ile iptal ibare)



Görüldüğü üzere, Yönetmelikte sakal ve saçla ilgili kısıtlayıcı her iki hükümde Danıştay daireleri tarafından yakın zamanlarda iptal edilmiştir. Bundan dolayı zımni olarak sakalın bırakılabileceği ve saçın uzatılabileceği anlamı çıkmaktadır.

Bu kapsamda, tüm adayları tereddüde düşüren bu sorunun iptal edilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.

