ÖSYM 2025 Yılı Sınav Takvimi açıklandı
ÖSYM Başkanlığı 2025 yılı sınav takvimine 13 Kasım 2024 günü saat 11.15'ten itibaren ÖSYM'nin https://www.osym.gov.tr adresinden erişilebileceğini açıkladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 13 Kasım 2024 11:20, Son Güncelleme : 13 Kasım 2024 11:29
2025 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin "ÖSYM 2025 Yılı Sınav Takvimi"ne 13 Kasım 2024 günü saat 11.15'ten itibaren ÖSYM'nin https://www.osym.gov.tr adresinden erişilebilecektir.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
ÖSYM 2025 Yılı Sınav Takvimi (Güncel gelişmelere göre ÖSYM Sınav Takvimi yenilenerek kamuoyuna duyurulacaktır.)