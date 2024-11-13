ÖSYM 2025 Yılı Sınav Takvimi açıklandı

2025 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin "ÖSYM 2025 Yılı Sınav Takvimi"ne 13 Kasım 2024 günü saat 11.15 'ten itibaren ÖSYM'nin https://www.osym.gov.tr adresinden erişilebilecektir.

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