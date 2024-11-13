Kocaeli merkezli 'sahte fatura' operasyonu: 41 tutuklama

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda yakalanan 57 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 41'i tutuklandı, diğer zanlılar 12'si adli kontrol şartıyla olmak üzere serbest bırakıldı.

Kocaeli merkezli 4 ilde, sahte fiş ve fatura basıp vergi kaybına neden olan ve kamu kurumlarına karşı nitelikli dolandırıcılık suçu işleyen suç örgütüne yönelik operasyonda 57 zanlı yakalanmıştı.

Ekiplerin 3 adreste yaptığı aramada fatura üretilen cihazlar, yaklaşık 10 bin sahte fatura ile alıcı listeleri bulunmuş, ele geçirilen sahte faturaların değerinin yaklaşık 60 milyon lira olduğu tespit edilmişti.