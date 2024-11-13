Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın ev hapsine itirazda yeni gelişme

Bakan Memişoğlu: Doğurganlık oranının yükseltilmesi gerekiyor
Bakan Memişoğlu: Doğurganlık oranının yükseltilmesi gerekiyor
İlk kez yapılacak MEB Akademi Giriş sınavının tarihi belli oldu
İlk kez yapılacak MEB Akademi Giriş sınavının tarihi belli oldu
MEB, 'Maarif Modeli Ebeveyn Okulu' kursları açacak
MEB, 'Maarif Modeli Ebeveyn Okulu' kursları açacak
Bakan Göktaş'tan 5 kardeşin yangında ölümüne dair açıklama
Bakan Göktaş'tan 5 kardeşin yangında ölümüne dair açıklama
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
Ekimde en fazla kartlı ödeme market ve AVM'lerde yapıldı
Ekimde en fazla kartlı ödeme market ve AVM'lerde yapıldı
Bedelli askerlik ücretine zam geliyor! İşte yeni tutarı
Bedelli askerlik ücretine zam geliyor! İşte yeni tutarı
Türkiye'de konut satışları 2 yılın zirvesinde
Türkiye'de konut satışları 2 yılın zirvesinde
Bakan Güler açıkladı: Teğmenler için karar günü belli oldu
Bakan Güler açıkladı: Teğmenler için karar günü belli oldu
Kapalıçarşı'da kılçıksız altın dönemi!
Kapalıçarşı'da kılçıksız altın dönemi!
3 milyon emekliyi etkileyecek 'sıfır zam' tehlikesi
3 milyon emekliyi etkileyecek 'sıfır zam' tehlikesi
Ortak alfabede 34'lük havuzdan seçme yapılacak
Ortak alfabede 34'lük havuzdan seçme yapılacak
Yasa dışı bahsi e-para besliyor! Milyonlarca hesap bu iş için devrede
Yasa dışı bahsi e-para besliyor! Milyonlarca hesap bu iş için devrede
Özel güvenlikte kayıt dışı ordu! Yüz binleri buldu, denetim şart
Özel güvenlikte kayıt dışı ordu! Yüz binleri buldu, denetim şart
Yargıtay eski Başkanı Mehmet Akarca Kamu Başdenetçiliği'ne seçildi
Yargıtay eski Başkanı Mehmet Akarca Kamu Başdenetçiliği'ne seçildi
Türkiye elektronik oy verme sistemine mi geçiyor? YSK'dan açıklama
Türkiye elektronik oy verme sistemine mi geçiyor? YSK'dan açıklama
Bakan Yerlikaya: 3 milyon 390 bin yabancıyı misafir etmekteyiz
Bakan Yerlikaya: 3 milyon 390 bin yabancıyı misafir etmekteyiz
'Okullarda öğrencilere ücretsiz öğle yemeği verilmesi' önerisi reddedildi
'Okullarda öğrencilere ücretsiz öğle yemeği verilmesi' önerisi reddedildi
Bakan Bolat: Sahte İsrail düşmanlığı yapıyorsunuz
Bakan Bolat: Sahte İsrail düşmanlığı yapıyorsunuz
8 fenomenin hesabına erişim engeli getirildi
8 fenomenin hesabına erişim engeli getirildi
Adnan Oktar ile bağlantılı 4 Hakim ve Savcı yargılanması başladı
Adnan Oktar ile bağlantılı 4 Hakim ve Savcı yargılanması başladı
Düzce depreminin yıl dönümünde 7 ilde tam kapsamlı deprem tatbikatı
Düzce depreminin yıl dönümünde 7 ilde tam kapsamlı deprem tatbikatı
DMM'den dolandırıcılık uyarısı
DMM'den dolandırıcılık uyarısı
AK Partili Dağ: Erken seçim diye bir gündemimiz söz konusu değil
AK Partili Dağ: Erken seçim diye bir gündemimiz söz konusu değil
İzmir'de yangın trajedisi | 5 kardeşin öldüğü yangına ilişkin anne gözaltında
İzmir'de yangın trajedisi | 5 kardeşin öldüğü yangına ilişkin anne gözaltında
Özgür Özel'den asgari ücret zammı çıkışı
Özgür Özel'den asgari ücret zammı çıkışı
Erdoğan, Esad konuşurken salonu terk etti
Erdoğan, Esad konuşurken salonu terk etti
Kayıt dışı telefon sayısı 3,5 milyona çıktı
Kayıt dışı telefon sayısı 3,5 milyona çıktı
Bahis soruşturmasında fenomenlerin hesaplarına erişim engeli talebi
Bahis soruşturmasında fenomenlerin hesaplarına erişim engeli talebi
İkinci el araç fiyatları yılın en yüksek seviyesine ulaştı
İkinci el araç fiyatları yılın en yüksek seviyesine ulaştı
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın ev hapsine itirazda yeni gelişme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında Mehmet Ali Erbil ile Serdar Ortaç'ın da aralarında bulunduğu 4 şüpheli hakkında uygulanan adli kontrol tedbirine itirazı reddedildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Kasım 2024 12:27, Son Güncelleme : 13 Kasım 2024 12:48
Yazdır

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin sosyal medya fenomenleri ve ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında başlatılan soruşturma devam ediyor.

Soruşturmayı yürüten savcılığın, şüpheli Erbil ve Ortaç'ın da aralarında bulunduğu 4 zanlı hakkında verilen adli kontrol tedbirine itirazını değerlendiren nöbetçi 15. Asliye Ceza Mahkemesi bunun reddine karar verdi.

Bunun üzerine dosya yeniden Başsavcılığa gönderildi.

- Soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada, sosyal medya fenomenleri ve bazı ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermişti.

Soruşturmada yaşa dışı bahis reklamlarında yer aldıkları öne sürülen zanlılar arasında şarkıcı Serdar Ortaç, sunucu Mehmet Ali Erbil, eski futbolcu Batuhan Karadeniz, sosyal medya fenomenleri İbrahim Yılmaz, Muzaffer Zorbey Erkoçkar, Sefa Caner Sarıçam ile Rusya ve Türkiye vatandaşı Aleksander Mensikof'un da olduğu tespit edilmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, aralarında Erbil ve Ortaç'ın da bulunduğu şüphelilerden 16'sı gözaltına alınmıştı.

Zanlılardan 5'inin yurt dışında olduğu, diğer 2'sinin aranmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenilmişti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil hakkında "ev hapsi" şeklinde adli kontrol kararı verilmiş, Sefa Caner Sarıçam, Esma Sözen, Muzaffer Zorbey Erkoçkar ve İbrahim Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 12'si tutuklanmış, 2'sinin de adli kontrol şartıyla serbest bırakılması kararlaştırılmıştı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber